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المعلومات المدنية أنظمة الهيئة تمنع تسجيل العزاب في السكن الخاص

9/13/2023 2:45:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير مكتب المدير العام والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للمعلومات المدنية خالد الشمري إن لائحة العناوين بالهيئة تمنع تسجيل العزاب في السكن الخاص، وذلك من خلال الإجراءات والأنظمة الآلية للهيئة. وأكد الشمري في تصريح صحافي أن الهيئة عضو في اللجنة الحكومية المشتركة لمكافحة ومنع سكن العزاب في المناطق النموذجية، والتي تتلقى الشكاوى وتتحقق ميدانيا من أي مخالفات في هذا الشأن، مبينا أنها فعلت منذ عام 2021 عبر خدمة بيانات القاطنين في موقعها الإلكتروني والمتاح حاليا على التطبيق الحكومي الموحد (سهل). وأشار إلى ان الخدمة تمكن ملاك العقار من الاطلاع على بيانات القاطنين في المبنى ومن ثم رفع الشكوى آليا من خلالها في حال عدم صحة أي من البيانات وتعديلها.

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