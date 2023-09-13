بالفيديو الرقبة تحقيق عوائد مناسبة من أموال القصر

البرجس: حريصون على تعزيز التعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بعمل الهيئة



ليلى الشافعي

أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القُصر فالح الرقبة أن مشروع «بادر ويانا» الذي نظمته الهيئة قد حقق أهداف الهيئة العامة لشؤون القصر ورسالتها النبيلة، مشيرا الى ان المبادرة جاءت ضمن الخطط والبرامج والمشاريع الخيرية المشمولة برعايتها والتي تحرص من خلالها على دعم المشاريع الخيرية داخل الكويت، وفي إطار وصايا ورغبة الموصين. وأشار الى أن أهمية هذا المشروع تنبع من تركيزه على تدريب المشاركين من المشمولين برعاية الهيئة على العديد من الأنشطة والمهارات والأعمال المفيدة في حياتهم العملية واليومية، من خلال برنامج تدريب عملي لمدة شهرين يعمل المشاركون خلال فترة العطلة الصيفية واستثمار أوقات فراغهم وتطوير مهاراتهم مع إتاحة الفرصة لدى القصر للتعرف على إمكاناتهم وقدراتها في تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس. وأكد التركيز في المرحلة المقبلة على مواصلة تحقيق عوائد مناسبة على أموال القصر وتعزيز القدرة على رعاية وتأمين احتياجاتهم وأيضا استغلال ما توافر من إمكانات وخبرات مادية وبشرية، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي.

وأكد ان هذه المبادرة تحدث للمرة الأولى وهي من أنجح المبادرات، ونتمنى ان تتكرر في السنوات المقبلة ليستفيد أبناؤنا من وقت فراغهم خلال عطلة الصيف.

من جهته، قال المدير العام بالإنابة لهيئة القصر م.حمد البرجس ان رعاية الهيئة لهذا المشروع من خلال الأثلاث الخيرية التي تقوم على إدارتها لتأهيل وتطوير وتحفيز القصر لمواجهة التحديات والمشاركة في تنفيذ رؤية الكويت المستقبلية والتي تتضمن الوصول الى رأسمال بشري إبداعي،

لافتا الى أن مبادرات الهيئة ومشاريعها العديدة جاءت في مجال التعليم والتدريب والتأهيل وصقل المهارات وتكوين الشخصية على أسس دينية وتربوية واجتماعية سليمة.

وأشار الى أن الجهات الأهلية والخاصة شاركت في تدريب 105 قصر وقاصرات في عدد من المجالات المهمة، مؤكدا ان مجلس إدارة الهيئة وقيادتها التنفيذية وجميع كوادرها حريصون على ان تشهد الفترة المقبلة المزيد من التطور في مختلف المجالات للمشمولين برعايتها.