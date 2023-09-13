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الجيش الليبى: مصر صاحبة خبرة كبيرة فى الدعم اللوجيستى وعمليات الإنقاذ

9/13/2023 2:37:12 PM
(MENAFN- Youm7) قال اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، إن مصر ذات خبرة كبيرة فى الدعم اللوجيستى وعمليات الإنقاذ، ونشكرها على دعم ليبيا.



ووجه مدير التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما وجّه به من دعم لوجيستي لمساعدة ليبيا، في الأوضاع الكارثية جراء العاصفة دانيال التي ضربت البلاد.



وأوضح اللواء خالد المحجوب، أن مواقف مصر الداعمة لليبيا ليست غريبة عليها وهذا هو المأمول دائمًا منها، مشيرا إلى أن عمليات البحث لا تزال مستمرة عن المفقودين، ونعمل على إصلاح الطرق والبنى التحتية.







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