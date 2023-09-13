وقال الأمين العام للجامعة العربية -فى تغريدة اليوم الأربعاء على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "إكس"(تويتر سابقا)- "أطلعنى الأخ عبد الله دشتى المنسق الأممى لمبادرة البحر الأسود للحبوب هاتفياً على مستجدات المبادرة منذ توقف ‎روسيا عن العمل بها فى 18 يوليو، وشكرنى على موقف ‎الجامعة الداعم".



وأضاف: "المبادرة تفيد دولا كثيرة من بينها دول عربية.. وبالرغم من الصعوبات لا تزال المبادرة مطلوبة".