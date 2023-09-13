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أبو الغيط: مبادرة البحر الأسود للحبوب تفيد دولا عربية وما تزال مطلوبة رغم الصعوبات

9/13/2023 2:37:10 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن مبادرة البحر الأسود للحبوب تفيد دولا كثيرة من بينها دول عربية، وما تزال مطلوبة بالرغم من الصعوبات.

وقال الأمين العام للجامعة العربية -فى تغريدة اليوم الأربعاء على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "إكس"(تويتر سابقا)- "أطلعنى الأخ عبد الله دشتى المنسق الأممى لمبادرة البحر الأسود للحبوب هاتفياً على مستجدات المبادرة منذ توقف ‎روسيا عن العمل بها فى 18 يوليو، وشكرنى على موقف ‎الجامعة الداعم".


وأضاف: "المبادرة تفيد دولا كثيرة من بينها دول عربية.. وبالرغم من الصعوبات لا تزال المبادرة مطلوبة".


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