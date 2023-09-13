وشهد مخيم عين الحلوة مساء اليوم مواجهات عنيفة، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية التى طاولت اماكن متفرقة من مدينة صيدا، كما طاول الرصاص الطائش عددا من احيائها واوتوستراد صيدا الجنوبى ومنطقة الغازيه، فى المقابل شهد المخيم حركة نزوح كبيرة الى مدينة صيدا ومنطقتها.



واسفرت

الاشتباكات التى ما

زالت مستمرة، عن سقوط 5 قتلى و15 جريحا. ما يرفع العدد الإجمالى منذ اندلاعها ليل الخميس الماضى إلى 12 قتيلاً وأكثر من 110 جرحى.

