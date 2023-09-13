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وكالة الأنباء اللبنانية: سقوط 5 قتلى و 15 مصابا جراء الاشتباكات فى مخيم عين الحلوة

9/13/2023 2:37:10 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم سقوط 5 قتلى و 15 مصابا جراء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة.

وشهد مخيم عين الحلوة مساء اليوم مواجهات عنيفة، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية التى طاولت اماكن متفرقة من مدينة صيدا، كما طاول الرصاص الطائش عددا من احيائها واوتوستراد صيدا الجنوبى ومنطقة الغازيه، فى المقابل شهد المخيم حركة نزوح كبيرة الى مدينة صيدا ومنطقتها.

واسفرت
الاشتباكات التى ما
زالت مستمرة، عن سقوط 5 قتلى و15 جريحا. ما يرفع العدد الإجمالى منذ اندلاعها ليل الخميس الماضى إلى 12 قتيلاً وأكثر من 110 جرحى.

يذكرأن، عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، اجتماعًا الاثنين الماضى، بدعوة من مدير عام الأمن العام بالإنابة، اللواء الياس البيسري، بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطينى، الدكتور باسل الحسن.
وتم خلال اللقاء، الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين، في مدينة صيدا بالجنوب اللبناني، وذلك بعد 5 أيام من الاشتباكات المتواصلة، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
واتفق المجتمعون على متابعة تسليم المطلوبين باغتيال اللواء أشرف العرموشي ورفاقه، أواخر شهر يوليو الماضي، وكذلك تسليم عبدالرحمن فرهود للسلطات اللبنانية، وفق آلية تم التوافق عليها.
وشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين اشتباكات عنيفة، منذ مساء الخميس الماضي، استمرت حتى يوم الاثنين، لليوم الخامس على التوالي.

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