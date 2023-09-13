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الهلال الأحمر ببنغازى: الأوضاع كارثية واستمرار عمليات البحث عن 10 آلاف مفقود

9/13/2023 2:37:10 PM
(MENAFN- Youm7) قال توفيق الشكرى، المتحدث باسم الهلال الأحمر ببنغازى، إن الأوضاع في ليبيا كارثية، وفرق الإنقاذ المحلية والدولية مستمرة فى عملية البحث عن المفقودين، حيث هناك أكثر من 10 آلاف مفقود جارى البحث عنهم تحت الركام وفى مياه البحر.


وأضاف الشكرى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن المناطق الليبية حاليا شبه منكوبة بسبب الإعصار الذي ضربها قبل أيام، والأزمة تفوق قدرات الدولة الليبية، مؤكدا أن فرق الإنقاذ وصلت إلى ليبيا وعلى رأسها فرق الإنقاذ المصرية للمساهمة فى البحث عن المفقودين والتخفيف عن الشعب الليبي.


وتابع المتحدث باسم الهلال الأحمر ببنغازي: "كل ساعة تأخير لدينا تنقل المفقودين إلى خانة الضحايا، والوضع في ليبيا أنه ليس هناك مفقودين تحت الركام والمبانى فقط، ولكن هناك مفقودين تحت المبانى ومفقودين في البحر".


وعن التعامل مع المصابين، قال الشكرى: "لدينا شح في المعلومات عن المصابين لعدم وجود شبكة اتصال بالمنطقة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، ولكن هناك بعض المستشفيات الموجودة في الجزء الآمن من المدينة، تكشف عن أعداد المصابين والضحايا".


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