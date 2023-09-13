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المبعوث الدولى إلى السودان فولكر بيرتس يعلن عزمه الاستقالة من منصبه

9/13/2023 2:37:10 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المبعوث الدولى إلى السودان، فولكر بيرتس، الأربعاء، عزمه على الاستقالة من منصبه، فى الوقت الذى لا يزال هذا البلد يرزح تحت وطأة معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب سكاى نيوز.


جاء إعلان فولكر بيرتس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى بشأن السودان.


وقال بيرتس مخاطبا أعضاء مجلس الأمن: "ممتن للفرصة التى منحنى إياها الأمين العام وعلى ثقته بى، لكنى طلبت منه إعفائى من هذه المهمة".


وحذر من أن الصراع فى السودان قد ينزلق نحو حرب أهلية شاملة، مع دخول الصراع شهره الخامس.


وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أبلغت الأمم المتحدة، فى يونيو الماضى، أنها تعتبر بيرتس، شخصا غير مرغوب فيه.


لكن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أبدى صدمته من الرسالة الرسمية السودانية، معبرا عن فخره بما يقوم به المبعوث الدولي.


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