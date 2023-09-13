وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر الجارى، من ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وضبط رشاشين من نوع "كلاشنيكوف"، و4 قنابل تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة، وذلك فى سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.



وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى فى ضبط 55 تاجر مخدرات، و كمية من المواد المخدرة، وأكثر من 117 ألف قرص مخدر.

وفى سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى إنقاذ 77 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 87 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.









