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رئيس جامعة القاهرة ينعى السفير عفيفي عبد الوهاب السفير الأسبق لمصر بالرياض

9/13/2023 2:37:07 PM
(MENAFN- Youm7) ينعى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة السفير عفيفي عبد الوهاب السفير الأسبق لمصر بالرياض، منوهًا بقيمته الدبلوماسية والإنسانية الكبيرة.



وقال الدكتور الخشت، إن السفير عفيفي عبد الوهاب من أبرز خريجي جامعة القاهرة ويعد رجلا من أبرز رجال الخارجية المصرية، ونموذج للوطنية والأداء الدبلوماسي الرفيع، مؤكدا على دوره البارز والكبير والمخلص أثناء عمله سفيرا لمصر بالمملكة العربية السعودية.



وتقدم الدكتور محمد الخشت، بخالص التعازي لوزارة الخارجية المصرية وأسرة الفقيد داعيًا الله عز وجل أن يتقبله مع عباده الصالحين، وأن يتغمده بواسع رحمته وكرمه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.



والسفير عفيفي عبد الوهاب من مواليد مدينة طوخ في محافظة القليوبية عام 1956 وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1978 ثم التحق بالسلك الدبلوماسي أوائل الثمانينيات حيث عمل بسفارات مصر في مونروفيا وبكين وأوتاوا، كما سبق له العمل في سفارة مصر في الرياض مستشارا دبلوماسيا خلال الفترة من 1994- 1998، كما شغل منصب قنصل مصر العام في جدة خلال الفترة من 2005-2008 قبل أن ينتقل منها سفيرا لمصر بالخرطوم من 2008-2010، ثم عاد ليشغل منصب مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية في الفترة من 2010- 2012 والذي استمر فيه إلى أن تم تعيينه سفيرا لمصر لدى المملكة العربية السعودية، وقد حصل السفير عفيفى عبد الوهاب على أرفع وسام سوداني وهو وسام النيلين من الطبقة الأولى تقديرًا لجهوده فى دعم العلاقات المصرية السودانية.







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