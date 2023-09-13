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بيطرى الجيزة تطلق قافلة علاجية مجانية بقرية عرب القميعى بالصف

9/13/2023 2:37:07 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة إطلاق قافلة علاجية مجانية بالجهود الذاتية لخدمة المواطنين في الأماكن الأكثر احتياجاً بقرية عرب القميعى التابعة لمركز ومدينة الصف، وذلك بمشاركة أطباء إدارة الصف البيطرية ولجنة من أطباء المديرية.



يأتي ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.



وأسفرت جهود الحملة عن رش 1000 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، ورش عدد من الزرايب، وتجريع 400 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وأخذ 35 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وعمل فحص تناسلي عن طريق الجس المستقيمي لـ22 رأس ماشية، وعمل 5 حالات سونار، بالإضافة إلى علاج 67 رأس حيوان من الأمراض الباطنية، وعلاج 23 رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم، إلى جانب تنظيم ندوة إرشادية عن الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان.















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