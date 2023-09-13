



أضاف هشام بدر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أن محافظات مصر بالكامل بها لجان مكونة من ممثلين وزارات وأكاديميين ولجنة عليا من أفضل أساتذة الجامعات المصرية، مهمتهم تقييم المشروعات المقدمة للمبادرة والتى تلقتها كل المحافظات، وعند انتهاء التقييم تعلن المحافظات عن الفائزين بالمشروعات المتقدمة.





وتابع المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: "نحصل على المشروعات الفائزة بكل المحافظات، بعدد 162 مشروعا، ويجرى عرضهم وطنيا وتقديمهم للجنة وطنية فيها الأمم المتحدة والبنك الدولى واتحاد الصناعات والغرف، واستعراضهم أمام العالم فى قمة المناخ المقبلة فى دبي".





وفى وقت سابق، وأوضح السفير هشام بدر، أن الدورة الأولى شهدت تقدم حوالى 6300 مشروع، حيث جرى اختيار 162 مشروعا، بواقع 6 مشروعات عن كل محافظة، مضيفًا أنه تم اختيار 18 مشروعا فائزا واستعراضهم أمام العالم فى قمة المناخ وحصلوا على التمويل اللازم لهم، حيث تبنى البنك الأوروبى 6 مشروعات منهم بالإضافة إلى تبنى البنك الدولى لمشروعين، وغيرها من المشروعات التى حققت نجاحًا كبيرًا.