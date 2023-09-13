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ضبط طن سجق مجهولة المصدر ومقطعات لحوم فاسدة خلال حملات بالوراق والهرم

9/13/2023 2:37:06 PM
(MENAFN- Youm7) واصلت أجهزة التفتيش على اللحوم والمنتجات الحيوانية بمديرية الطب البيطري بالجيزة بالتعاون مع أجهزة المحليات ومباحث التموين، حملاتها التفتيشية على الأسواق وأماكن تخزين وتداول المنتجات الحيوانية، للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



وفي هذا الإطار، تمكنت حملة ليلية مشتركة بين أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالجيزة، وحي الوراق والمباحث، من ضبط ثلاجة بها واحد طن وربع لحوم مفروم ومقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محضر قانوني.



وأسفرت حملة مشتركة بين مديرية الطب البيطري بالجيزة وحي الهرم وقسم الهرم من ضبط 5 أطنان سجق مجهول المصدر بثلاجة بشارع الشهيد أحمد حمدي بالطوابق فيصل وتم تحرير محضر بالواقعة.



ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







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