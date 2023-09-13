سى إن بى سى: الصين تنفى حظر شراء أو استخدام هواتف أجنبية

سى إن بى سى: الصين تنفى حظر شراء أو استخدام هواتف أجنبية
التاريخ
9/13/2023 2:37:03 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية أن اليوم /الأربعاء/ الصين نفت فرضها حظرا على شراء أو استخدام هواتف أجنبية.
ونقلت الشبكة عن وزارة الخارجية الصينية تأكيدها أن بكين لم تفرض حظرا على شراء أو استخدام هواتف أجنبية.
جاء ذلك ردا على تقارير إعلامية ذكرت أن بعض الهيئات والشركات الحكومية طلبت من موظفيها عدم استخدام هواتف Apple فى العمل
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج فى إفادة صحفية دورية لدى سؤالها عن التقارير "لم تصدر الصين أى قوانين أو لوائح أو وثائق إرشادية تحظر شراء واستخدام هواتف من أنواع أجنبية مثل هواتف Apple.
وأضافت "تولى الحكومة الصينية أهمية كبيرة إلى المعلومات والأمن الإلكتروني، وتعامل الشركات المحلية والأجنبية على حد السواء".
MENAFN13092023000132011024ID1107062711
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.