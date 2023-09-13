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سى إن بى سى: الصين تنفى حظر شراء أو استخدام هواتف أجنبية

9/13/2023 2:37:03 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية أن اليوم /الأربعاء/ الصين نفت فرضها حظرا على شراء أو استخدام هواتف أجنبية.

ونقلت الشبكة عن وزارة الخارجية الصينية تأكيدها أن بكين لم تفرض حظرا على شراء أو استخدام هواتف أجنبية.


جاء ذلك ردا على تقارير إعلامية ذكرت أن بعض الهيئات والشركات الحكومية طلبت من موظفيها عدم استخدام هواتف Apple فى العمل
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج فى إفادة صحفية دورية لدى سؤالها عن التقارير "لم تصدر الصين أى قوانين أو لوائح أو وثائق إرشادية تحظر شراء واستخدام هواتف من أنواع أجنبية مثل هواتف Apple.


وأضافت "تولى الحكومة الصينية أهمية كبيرة إلى المعلومات والأمن الإلكتروني، وتعامل الشركات المحلية والأجنبية على حد السواء".




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