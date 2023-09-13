ونقت الشبكة عن وسائل الإعلام المكسيكية أن البقايا المحنطة التى عرضت أمام الكونجرس فى صناديق ذات نوافذ قد تم انتشالها من كوسكو، بيرو عام 2017، ولم تكن جزءا من "تطورنا الأرضى"، حيث لا يزال 30% من تركيبها الجينى "مجهولا".





وتم تصوير الجثث بثلاثة أصابع أيدى وأقدام، بدون أسنان، وعمرها أكثر من 1000 عام.





وقال جايمى موسان، الطيار السابق بالبحرية الأمريكية الذى قاد التحقيقات فى الظواهر الغريبة لعقود من الزمن: "لا نعرف ما إذا كانوا كائنات فضائية أم لا، لكنهم كانوا أذكياء وعاشوا معنا، يجب عليهم إعادة كتابة التاريخ، لسنا وحدنا فى هذا الكون الفسيح، يجب أن نتقبل هذا الواقع".





وأظهر خبراء فى الكونجرس صورا بالأشعة السينية للعينات، وأخبروا النواب أن أحد الكائنات كان يحمل "بيضا" بداخله أجنة.





وقال الخبراء إن الجثتين تحملان معادن الكادميوم والأوزميوم، والأخير من أكثر العناصر ندرة فى القشرة الأرضية ويعتبر من أندر المعادن الثمينة.





ووصف موسان الحدث بأنه لحظة "فاصلة"، وهى المرة الأولى التى تعقد فيها المكسيك حوارا رسميا للاعتراف بهذه الظاهرة.





وظهر أبراهام آفى لوب، مدير قسم علم الفلك بجامعة هارفارد، عبر رابط فيديو ودعا الحكومة المكسيكية إلى السماح للعلماء الدوليين بإجراء مزيد من الأبحاث حول العينات.