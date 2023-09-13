ألمانيا ترسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

ألمانيا ترسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا
التاريخ
9/13/2023 2:37:03 PM
(MENAFN- Youm7) أرسلت ألمانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، تشمل مركبات (ماردر) القتالية للمشاة، ودبابات إزالة الألغام، وذخيرة مدفعية.
وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم /الأربعاء/ أن الحزمة تتضمن 20 مركبة قتالية من طراز (ماردر) وذخائرها، ودباباتان لإزالة الألغام ومقطورة شحن وأربع مقطورات صغيرة وتسع مركبات (شاحنات، حافلات صغيرة، مركبات صالحة لجميع التضاريس) وخمس شاحنات للحمولات الثقيلة وثلاث سيارات إسعاف.
كما زودت ألمانيا أوكرانيا بـ 3000 طلقة من عيار 155 ملم، و1.5 مليون طلقة من ذخيرة الأسلحة النارية، ومواد للتخلص من الذخائر المتفجرة.
وتتضمن حزمة المساعدات أيضًا نظام مراقبة (ساتكوم)، و20 طائرة استطلاع بدون طيار من طراز (RQ-35 HEIDRUN)، ونظامين هوائيين متنقلين وعشرة أنظمة للكشف عن الطائرات بدون طيار. وتم تقديم الدعم العسكرى من الجيش الألمانى ومخزونات الصناعة.
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