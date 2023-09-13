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مجلس العموم البريطانى يوافق على قانون يحظر الكاميرات الصينية بالمواقع الحكومية

9/13/2023 2:37:03 PM
(MENAFN- Youm7) وافق مجلس العموم البريطانى، اليوم الأربعاء، على قانون جديد يحظر استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية فى المبانى الحكومية والقواعد العسكرية، وذلك بعد أيام من ورود أنباء عن فضيحة تجسس مزعومة فى البرلمان، بحسب سكاى نيوز.



يأتي القانون الجديد، الذى يضع قواعد للمشتريات الحكومية، في وقت يسود فيه شعور بالقلق من الصين بعد الكشف فى مطلع الأسبوع عن اعتقال باحث في البرلمان البريطاني في مارس، للاشتباه في أنه يتجسس لحساب الصين.



ووافق مجلس العموم على التشريع الذى سيستبعد كميات كبيرة من المعدات الصينية من مواقع حكومية، وسيعود التشريع إلى مجلس اللوردات للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونا.



وبعد نبأ اعتقال الباحث البرلمانى، الذي ينفى أنه جاسوس، دعا المشرعون إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين، وقالت وزارة الخارجية الصينية إن مزاعم التجسس "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".



والتزمت الحكومة باطلاع البرلمان كل عام على عدد الكاميرات التي ستزيلها حتى يتمكن المشرعون من متابعة التقدم.







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