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نيوزويك: طفل يبتلع 8 إبر فى بيرو والأطباء يكتشفون مفاجأة عند فتح بطنه

9/13/2023 2:37:03 PM
(MENAFN- Youm7) قام أطباء بإنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين بعدما ابتلع 8 إبر حقن أثناء لعبه
فى شمال شرق بيرو، حسبما ذكرت شبكة نيوزويك.





نيوزويك




أفاد الطبيب إفراين سالاسار بأنهم عندما قاموا بفتح بطن الطفل فى غرفة العمليات، اكتشفوا وجود تلك القطع المعدنية وتبين أنها فى الواقع إبر.







الإبر



ووفقًا للتقارير الإعلامية المحلية، فإن الإبر كانت مستخدمة فى تطعيم الحيوانات فى مزرعة تعمل بها والدة الطفل.



يقيم الطفل، الذى لم يكشف عن اسمه، فى منطقة تاراتوبو الزراعية، وتبعد حوالى 622 كيلومترًا عن العاصمة ليما.



وقالت والدته: "ربما ابتلعها عندما كان يلعب هناك".



وبعد إجراء الجراحة، أصبحت حياة الطفل ليست فى خطر، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.







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