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رسميا.. المصرى البورسعيدى يعلن ضم محمود حمادة من فاركو

9/13/2023 2:37:00 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى إنضمام اللاعب محمود حمادة لاعب فريق فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وضم المصري محمود حمادة بناء على رغبة على ماهر الذى أكد لمسئولي فريقه أهمية دعم خط الوسط بلاعب
فاركو الذى يراه ماهر من أهم لاعبي الوسط في الدوري المصري.
ورحب مسؤولو نادي المصري برئاسة كامل أبوعلى بطلب على ماهر مؤكدين عليه بالدخول في مفاوضات مع إدارة فاركو واللاعب لمعرفة طلباتهم المالية وموقفهم من التفاوضات للتعاقد مع محمود حمادة.
ويقدم محمود حمادة أداء متميزا مع منتخب مصر وفريق فاركو، خلال الفترة الماضية، الأمر الذي جعله مطلوبا في العديد من الأندية، حيث كان قريبا من الزمالك، ولكن أزمة القيد منعت الفريق الأبيض من إتمام الصفقة.


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