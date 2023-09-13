رسميا.. المصرى البورسعيدى يعلن ضم محمود حمادة من فاركو
التاريخ
9/13/2023 2:37:00 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى إنضمام اللاعب محمود حمادة لاعب فريق فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية . وضم المصري محمود حمادة بناء على رغبة على ماهر الذى أكد لمسئولي فريقه أهمية دعم خط الوسط بلاعب
فاركو الذى يراه ماهر من أهم لاعبي الوسط في الدوري المصري.
ورحب مسؤولو نادي المصري برئاسة كامل أبوعلى بطلب على ماهر مؤكدين عليه بالدخول في مفاوضات مع إدارة فاركو واللاعب لمعرفة طلباتهم المالية وموقفهم من التفاوضات للتعاقد مع محمود حمادة.
ويقدم محمود حمادة أداء متميزا مع منتخب مصر وفريق فاركو، خلال الفترة الماضية، الأمر الذي جعله مطلوبا في العديد من الأندية، حيث كان قريبا من الزمالك، ولكن أزمة القيد منعت الفريق الأبيض من إتمام الصفقة.
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