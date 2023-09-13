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الرجال يواجه صربيا والسيدات يواجه فرنسا فى مجموعات الطائرة الشاطئية بالبحر المتوسط

9/13/2023 2:37:00 PM
(MENAFN- Youm7) اسفرت قرعة دور المجموعات لمنافسات الكرة الطائرة الشاطئية لدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان عن منافسات قوية لمنتخب الرجال والسيدات.

ويواجه منتخب السيدات غدا في التاسعة صباحا منتخب فرنسا على أن يتواجه الفائز مع الفائز من إسبانيا والمغرب.

بينما أسفرت قرعة منتخب الرجال عن مواجهة منتخب صربيا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا على أن يتواجه الفائز مع الفائز من مواجهة إيطاليا وكرواتيا.

وكان منتخب الرجال قد فاز على منتخب الجزائر اليوم بنتيجة أشواط 2-0، بينما تأهل منتخب السيدات لدور المجموعات مباشرة بسبب تصنيفه الأعلى.

ويشارك في البطولة الجزائر بفريقين وأندرو وكرواتيا وصربيا وفرنسا بفريقين واليونان بفريقين وإيطاليا بفريقين وكوسوفو والمغرب بفريقين وموناكو والبرتغال وتونس بفريقين وقبرص بفريقين .

وتتكون تشكيلة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية رجال من الثنائي أحمد عزب وأحمد فهمي بينما تضم قائمة السيدات دعاء غباشي ومروة محدي والمدير الفني إسلام عكاشة.

ووصل أمس إلى مدينة هراكليون بعثة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للمشاركة في منافسات البطولة.







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