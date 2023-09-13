نعمة سعيد تحقق المركز الرابع فى بطولة العالم للأثقال بالسعودية
التاريخ
9/13/2023 2:37:00 PM
(MENAFN- Youm7) حصدت نعمة سعيد لاعبة المنتخب الوطنى
لرفع الأثقال المركز الرابع فى المجموع لمنافسات وزن 71 كجم فى بطولة العالم المقامة فى المملكة العربية السعودية و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 برفع 264 كجم .
فيما حصل كريم كحلة لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال على ذهبيتين
فى وزن 96 كجم فى الكلين و المجموع ، بينما حصل على فضية الخطف .
بينما حصل محمود حسنى على برونزية الكلين فى منافسات وزن 96 كجم أيضا .
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