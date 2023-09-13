في سياق أخر ، ووفقا للجدول المعلن بعد قرعة الدورى للموسم الجديد، سيفتتح الزمالك مباريات في الجولة الأولى بمواجهة بيراميدز، ولكن سيتم تأجيل اللقاء نظرا لإرتباط الفريقين بمواجهات أفريقية، حيث سيلتقي الزمالك مع فريق أرتا سولار بطل جيبوتى يوم 16 سبتمبر الجارى في افتتاح مشواره بالكونفدرالية، بينما سيلتقي بيراميدز مع الجيش الرواندي يوم 17 من الشهر نفسه في بداية مشواره بدوري الأبطال.

وأصبح السيناريو الأقرب أن يفتتح الزمالك مبارياته بالموسم الجديد أمام المقاولون في المباراة المقرر إقامتها بالجولة الثانية للدورى ولكن يتوقف الأمر على المواعيد التي ستعلنها رابطة الأندية لمباريات الدوري وهو ما سيحدث خلال الساعات القليلة المقبلة.

تحددت مباريات فريق الكرة الأول بنادى الزمالك،

بعدما أجريت مساء اليوم، الإثنين،

قرعة بطولة الدورى الممتاز ، لموسم 2023 / 2024 والتى أقيمت فى العاصمة الإدارية الجديدة.



