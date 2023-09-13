عبد الله السعيد: بيراميدز أسرة واحدة وهدفنا البطولات فى الموسم الجديد
التاريخ
9/13/2023 2:36:59 PM
(MENAFN- Youm7) قال عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز، إن الفريق جاهز خلال الموسم الجديد لحصد البطولات والمنافسة على جميع الألقاب بعدما كان بيراميدز قريبا من حصدها في المواسم الماضية، وحاليا التركيز منصب من جانب الجميع على هذا الهدف.
أضاف خلال حفل الكشف عن ملابس النادي في الموسم الجديد، أن النادي جاهز هذا الموسم لحصد البطولات، ونعد كلاعبين بأن يكون العام الحالي مختلفا ومميزا في كل شيء.
شدد على أن نادي بيراميدز أسرة واحدة والجميع متكاتف على هدفه الأساسي وهو الفوز بكل البطولات خلال الموسم المقبل.
في سياق أخر ، ووفقا للجدول المعلن بعد قرعة الدورى للموسم الجديد، سيفتتح الزمالك مباريات في الجولة الأولى بمواجهة بيراميدز، ولكن سيتم تأجيل اللقاء نظرا لإرتباط الفريقين بمواجهات أفريقية، حيث سيلتقي الزمالك مع فريق أرتا سولار بطل جيبوتى يوم 16 سبتمبر الجارى في افتتاح مشواره بالكونفدرالية، بينما سيلتقي بيراميدز مع الجيش الرواندي يوم 17 من الشهر نفسه في بداية مشواره بدوري الأبطال.
وأصبح السيناريو الأقرب أن يفتتح الزمالك مبارياته بالموسم الجديد أمام المقاولون في المباراة المقرر إقامتها بالجولة الثانية للدورى ولكن يتوقف الأمر على المواعيد التي ستعلنها رابطة الأندية لمباريات الدوري وهو ما سيحدث خلال الساعات القليلة المقبلة.
تحددت مباريات فريق الكرة الأول بنادى الزمالك،
بعدما أجريت مساء اليوم، الإثنين،
قرعة بطولة الدورى الممتاز ، لموسم 2023 / 2024 والتى أقيمت فى العاصمة الإدارية الجديدة.
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