Wednesday, 13 September 2023 11:21 GMT

فيتنام: مصرع 56 وإصابة 37 في حريق المبنى السكني بالعاصمة

9/13/2023 2:36:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 13 - 9 (كونا) -- أعلنت الشرطة الفيتنامية اليوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 56 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 37 آخرون في الحريق الضخم الذي اندلع في مبنى سكني بالعاصمة (هانوي).
وذكرت صحيفة (فيتنام نيوز) أن مديرية شرطة العاصمة قررت احتجاز صاحب المبنى نغوين كوانج مينه لمدة أربعة أشهر للتحقيق معه بتهمة انتهاك قانون السلامة من الحرائق.
وأضافت أن وحدة التحقيق في الشرطة وجهت بإجراء تحقيق عاجل والتعامل بشكل صارم مع القضية وفقا لأحكام القانون والتنسيق مع كافة الجهات لزيارة ودعم عائلات الضحايا.
من جانبه وجه رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه القوات المختصة التعامل بسرعة مع عواقب الحريق المميت والوقوف على أسبابه.
كما وجهت وزارة الصحة الفيتنامية المستشفيات برعاية الضحايا وتوفير الإمدادات الكافية من الأدوية والمعدات اللازمة لضمان علاجهم وشفائها.
وأشارت الوزارة إلى أن التركيز حاليا ينصب على توفير العلاج الطبي وتحقيق الاستقرار النفسي للضحايا وأسرهم ومساعدتهم في التغلب على الأزمة.
وبدأ الحريق في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء في الطابق الأرضي من المبنى المكون من تسعة طوابق وسرعان ما اجتاح المبنى بأكمله الذي يمتد على مساحة 200 متر مربع ويضم حوالي 150 ساكنا ويقع في زقاق ضيق الأمر الذي صعب من وصول فرق الإنقاذ.(النهاية)

ع اب / م م ج




MENAFN13092023000071011013ID1107062701

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث