فيتنام: مصرع 56 وإصابة 37 في حريق المبنى السكني بالعاصمة

فيتنام: مصرع 56 وإصابة 37 في حريق المبنى السكني بالعاصمة
التاريخ
9/13/2023 2:36:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 13 - 9 (كونا) -- أعلنت الشرطة الفيتنامية اليوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 56 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 37 آخرون في الحريق الضخم الذي اندلع في مبنى سكني بالعاصمة (هانوي).
وذكرت صحيفة (فيتنام نيوز) أن مديرية شرطة العاصمة قررت احتجاز صاحب المبنى نغوين كوانج مينه لمدة أربعة أشهر للتحقيق معه بتهمة انتهاك قانون السلامة من الحرائق.
وأضافت أن وحدة التحقيق في الشرطة وجهت بإجراء تحقيق عاجل والتعامل بشكل صارم مع القضية وفقا لأحكام القانون والتنسيق مع كافة الجهات لزيارة ودعم عائلات الضحايا.
من جانبه وجه رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه القوات المختصة التعامل بسرعة مع عواقب الحريق المميت والوقوف على أسبابه.
كما وجهت وزارة الصحة الفيتنامية المستشفيات برعاية الضحايا وتوفير الإمدادات الكافية من الأدوية والمعدات اللازمة لضمان علاجهم وشفائها.
وأشارت الوزارة إلى أن التركيز حاليا ينصب على توفير العلاج الطبي وتحقيق الاستقرار النفسي للضحايا وأسرهم ومساعدتهم في التغلب على الأزمة.
وبدأ الحريق في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء في الطابق الأرضي من المبنى المكون من تسعة طوابق وسرعان ما اجتاح المبنى بأكمله الذي يمتد على مساحة 200 متر مربع ويضم حوالي 150 ساكنا ويقع في زقاق ضيق الأمر الذي صعب من وصول فرق الإنقاذ.(النهاية)
ع اب / م م ج
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