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بيانات حكومية تشير إلى تسارع التضخم بالولايات المتحدة في أغسطس مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود

9/13/2023 2:36:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 9 (كونا) -- أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء تسارع التضخم بالولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي مدفوعا بالدرجة الأولى بارتفاع أسعار الوقود الذي شكل أكثر من نصف الزيادة يليه تكاليف السكن المستمرة بالارتفاع منذ 40 شهرا.
ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة ارتفع مؤشر أسعار المستهلك وهو من أبرز وسائل قياس التضخم بالولايات المتحدة "بنسبة 6ر0 بالمائة في أغسطس مقارنة بالشهر السابق" وهو ما يمثل أكبر زيادة شهرية هذا العام مما يسلط الضوء على التحدي المتمثل في ضبط التضخم المرتفع في البلاد.
وفيما يتعلق بالمعدل السنوي للمؤشر قال التقرير إن الأسعار ارتفعت "بنسبة 7ر3 بالمئة بالمقارونة مع الفترة نفسها من العام الماضي".
وأشارت البيانات إلى أن "مؤشر الوقود هو المساهم الأكبر في الزيادة الشهرية لجميع البنود وهو ما يمثل أكثر من نصف الزيادة".
وأضافت أن "الزيارة المستمرة في مؤشر المأوى والذي ارتفع للشهر الأربعين على التوالي ساهم كذلك في ارتفاع المؤشر".
ومن جهته أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان نشره البيت الأبيض بأن "الزيادة في أسعار الوقود الشهر الماضي (أغسطس) أضافت المزيد من الضغط على ميزانيات الأسر".
وأكد أنه "لهذا السبب أواصل تركيزي على خفض تكاليف الطاقة بما في ذلك من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة لتعزيز أمن الطاقة لدينا".
وفي المقابل نوه بايدن بأنه على الرغم من ارتفاع مؤشر الأسعار في أغسطس إلا أن "التضخم الإجمالي انخفض بشكل كبير خلال العام الماضي". (النهاية)

رس ر / م م ج



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