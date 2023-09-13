بيانات حكومية تشير إلى تسارع التضخم بالولايات المتحدة في أغسطس مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود
التاريخ
9/13/2023 2:36:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 9 (كونا) -- أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء تسارع التضخم بالولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي مدفوعا بالدرجة الأولى بارتفاع أسعار الوقود الذي شكل أكثر من نصف الزيادة يليه تكاليف السكن المستمرة بالارتفاع منذ 40 شهرا.
ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة ارتفع مؤشر أسعار المستهلك وهو من أبرز وسائل قياس التضخم بالولايات المتحدة "بنسبة 6ر0 بالمائة في أغسطس مقارنة بالشهر السابق" وهو ما يمثل أكبر زيادة شهرية هذا العام مما يسلط الضوء على التحدي المتمثل في ضبط التضخم المرتفع في البلاد.
وفيما يتعلق بالمعدل السنوي للمؤشر قال التقرير إن الأسعار ارتفعت "بنسبة 7ر3 بالمئة بالمقارونة مع الفترة نفسها من العام الماضي".
وأشارت البيانات إلى أن "مؤشر الوقود هو المساهم الأكبر في الزيادة الشهرية لجميع البنود وهو ما يمثل أكثر من نصف الزيادة".
وأضافت أن "الزيارة المستمرة في مؤشر المأوى والذي ارتفع للشهر الأربعين على التوالي ساهم كذلك في ارتفاع المؤشر".
ومن جهته أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان نشره البيت الأبيض بأن "الزيادة في أسعار الوقود الشهر الماضي (أغسطس) أضافت المزيد من الضغط على ميزانيات الأسر".
وأكد أنه "لهذا السبب أواصل تركيزي على خفض تكاليف الطاقة بما في ذلك من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة لتعزيز أمن الطاقة لدينا".
وفي المقابل نوه بايدن بأنه على الرغم من ارتفاع مؤشر الأسعار في أغسطس إلا أن "التضخم الإجمالي انخفض بشكل كبير خلال العام الماضي". (النهاية)
رس ر / م م ج
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