(شك المسابيح).. حرفة تراثية كويتية متوارثة على مر الأجيال

(تحقيق مصور)

الكويت - 13 - 9 (كونا) -- احترف الكويتييون على مر الأجيال صناعة المسابيح المستوحاة من البيئة الكويتية والتي يعبرون خلالها عن مهارتهم اليدوية في شك الخرز وصناعة (الكركوشة) التي تتطلب الوقت والجهد المضاعف لاستخراج تحفة فنية.

وفي هذا الصدد قدم الهاوي يوسف القلاف ورشة عمل بعنوان (شك المسابيح) في مكتبة القادسية اليوم الأربعاء بالتعاون مع جمعية الحرف الكويتية القديمة ضمن فعاليات مهرجان (صيفي ثقافي) الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتستمر ثلاثة أيام.

واستعرض القلاف خلال الورشة أجزاء المسباح وهي (الشاهد) و(التفاسير) و(الكركوشة) بالإضافة إلى أنواع شك المسباح مثل الشكة المبرومة والمربعة ونوعية الخيوط المستخدمة فيها.(النهاية) خ م ج / ا ع ب