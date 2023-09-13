(المعلومات المدنية): أنظمة الهيئة تمنع تسجيل العزاب في السكن الخاص
التاريخ
9/13/2023 2:36:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 9 (كونا) -- قال مدير مكتب المدير العام والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للمعلومات المدنية خالد الشمري اليوم الأربعاء إن لائحة العناوين بالهيئة تمنع تسجيل العزاب في السكن الخاص وذلك من خلال الإجراءات والأنظمة الآلية للهيئة.
وأكد الشمري في تصريح صحفي أن الهيئة عضو في اللجنة الحكومية المشتركة لمكافحة ومنع سكن العزاب في المناطق النموذجية والتي تتلقى الشكاوى وتتحقق ميدانيا من أي مخالفات في هذا الشأن مبينا أنها فعلت منذ عام 2021 عبر خدمة بيانات القاطنين في موقعها الإلكتروني والمتاح حاليا على التطبيق الحكومي الموحد (سهل).
واشار إلى ان الخدمة تمكن ملاك العقار من الاطلاع على بيانات القاطنين في المبنى ومن ثم رفع الشكوى اليا من خلالها في حال عدم صحة أي من البيانات وتعديلها.(النهاية) س ل م / ط أ ب
MENAFN13092023000071011013ID1107062698
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.