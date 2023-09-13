إسبانيا: إخلاء مباني في (مدريد) بعد إنذار كاذب بوجود قنبلة
التاريخ
9/13/2023 2:36:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 13 - 9 (كونا) -- قال التلفزيون الإسباني الرسمي اليوم الأربعاء ان قوات الأمن أخلت عدة مباني في العاصمة (مدريد) بعد تهديد بوجود قنبلة في مركز التطوير التكنولوجي والابتكار التابع لوزارة العلوم والابتكار اكتشف لاحقا أنه كان "إنذارا كاذبا".
وأضاف نقلا عن مصادر رسمية أن الشرطة تلقت بلاغا هاتفيا بوجود قنبلة في مركز التطوير التكنولوجي تزامنا مع انعقاد فعالية بعنوان "العلوم من أجل السلام والأمن بمشاركة ممثلين من حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية الإسبانيتين".
وأوضح أن قوات الأمن أجلت أكثر من 150 شخصا وأغلقت الشوارع المحيطة أمام حركة المرور كاجراء احترازي شمل أيضا إغلاق المباني العامة الأخرى القريبة منها المتحف الوطني والمكتبة الوطنية وعدة مباني سكنية وفنادق.
ولفت إلى ان قوات الأمن قامت بتمشيط المنطقة بشكل كامل دون العثور على أي عبوة ناسفة لتعلن بعد ساعتين من العمل أن البلاغ كان "كاذبا" وتعود الأمور إلى طبيعتها في قلب العاصمة الإسبانية. (النهاية)
ه ن د / م م ج
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