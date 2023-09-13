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إسبانيا: إخلاء مباني في (مدريد) بعد إنذار كاذب بوجود قنبلة

9/13/2023 2:36:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 13 - 9 (كونا) -- قال التلفزيون الإسباني الرسمي اليوم الأربعاء ان قوات الأمن أخلت عدة مباني في العاصمة (مدريد) بعد تهديد بوجود قنبلة في مركز التطوير التكنولوجي والابتكار التابع لوزارة العلوم والابتكار اكتشف لاحقا أنه كان "إنذارا كاذبا".
وأضاف نقلا عن مصادر رسمية أن الشرطة تلقت بلاغا هاتفيا بوجود قنبلة في مركز التطوير التكنولوجي تزامنا مع انعقاد فعالية بعنوان "العلوم من أجل السلام والأمن بمشاركة ممثلين من حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية الإسبانيتين".
وأوضح أن قوات الأمن أجلت أكثر من 150 شخصا وأغلقت الشوارع المحيطة أمام حركة المرور كاجراء احترازي شمل أيضا إغلاق المباني العامة الأخرى القريبة منها المتحف الوطني والمكتبة الوطنية وعدة مباني سكنية وفنادق.
ولفت إلى ان قوات الأمن قامت بتمشيط المنطقة بشكل كامل دون العثور على أي عبوة ناسفة لتعلن بعد ساعتين من العمل أن البلاغ كان "كاذبا" وتعود الأمور إلى طبيعتها في قلب العاصمة الإسبانية. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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