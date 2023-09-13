الكويت تختتم بطولة بيروت المؤهلة للتايكوندو برصيد 10 ميداليات متنوعة
التاريخ
9/13/2023 2:36:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 13 - 9 (كونا) -- ختم المنتخب الكويتي للتايكوندو اليوم الاربعاء مشاركته في بطولة بيروت المؤهلة السنوية الخامسة للتايكوندو بحصد 10 ميداليات واحدة ذهبية و4 فضيات و5 برونزيات.
وفي المباراة الأخيرة عن فئة الرجال تحت وزن 63 كلغم تمكن اللاعب أسامة المطيري من نيل البرونزية بعد اجتياز مبارتين في الأدوار التمهيدية وخسارته أمام لاعب من الأردن.
ومن جانبه قال رئيس الوفد الكويتي المشارك في بطولة بيروت المفتوحة للتايكوندو عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتايكوندو عن فئة الرجال فيصل الرشيدي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للتايكوندو يحرصون على "بناء جيل" من اللاعبين الابطال للسنوات المقبلة يشاركون في منافسات الأولمبياد.
ولفت الرشيدي الى ان الاتحاد يولي اهتماما كبيرا للاعبين الاشبال والناشئين الذين يملكون فرصا حقيقية ليكونوا "ابطال الغد" الذين يحرزون إنجازات رياضية مشرفة في لعبة التايكوندو.
وشدد على اهمية المشاركة في البطولات المفتوحة على انواعها لدورها في اكساب اللاعبين الخبرات الفنية المطلوبة واغناء "سجلهم الرياضي".
من جهته اعتبر مدرب المنتخب الكويتي وليد المرشاد في تصريح مماثل ل (كونا) ان النتائج كانت مؤشرا جيدا مع 10 ميداليات واثبتت "علو كعب" لاعبي المنتخب الكويتي فنيا.
ولفت الى ان إمكانية تحقيق عدد اكبر من الميداليات كان متاحا وهو امر يدل على مستقبل افضل للاعبين المشاركين ونتائج مبهرة.
واعرب عن امله في اعداد منتخب قوي بمستوى عال من الخبرات الفنية يحقق المزيد من الانجازات في البطولات الدولية.
واستمرت بطولة بيروت المؤهلة السنوية الخامسة للتايكوندو التي نظمها الاتحاد اللبناني للتايكوندو من 11 الى 13 سبتمبر وسبقتها بطولة آسيا للتايكوندو (2-9) من الشهر الحالي حيث شارك فيها المنتخب الكويتي بلاعبين عن فئات الاشبال والناشئين والرجال. (النهاية) أ ي ب / م م ج
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