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الكويت تختتم بطولة بيروت المؤهلة للتايكوندو برصيد 10 ميداليات متنوعة

9/13/2023 2:36:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 13 - 9 (كونا) -- ختم المنتخب الكويتي للتايكوندو اليوم الاربعاء مشاركته في بطولة بيروت المؤهلة السنوية الخامسة للتايكوندو بحصد 10 ميداليات واحدة ذهبية و4 فضيات و5 برونزيات.
وفي المباراة الأخيرة عن فئة الرجال تحت وزن 63 كلغم تمكن اللاعب أسامة المطيري من نيل البرونزية بعد اجتياز مبارتين في الأدوار التمهيدية وخسارته أمام لاعب من الأردن.
ومن جانبه قال رئيس الوفد الكويتي المشارك في بطولة بيروت المفتوحة للتايكوندو عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتايكوندو عن فئة الرجال فيصل الرشيدي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للتايكوندو يحرصون على "بناء جيل" من اللاعبين الابطال للسنوات المقبلة يشاركون في منافسات الأولمبياد.
ولفت الرشيدي الى ان الاتحاد يولي اهتماما كبيرا للاعبين الاشبال والناشئين الذين يملكون فرصا حقيقية ليكونوا "ابطال الغد" الذين يحرزون إنجازات رياضية مشرفة في لعبة التايكوندو.
وشدد على اهمية المشاركة في البطولات المفتوحة على انواعها لدورها في اكساب اللاعبين الخبرات الفنية المطلوبة واغناء "سجلهم الرياضي".
من جهته اعتبر مدرب المنتخب الكويتي وليد المرشاد في تصريح مماثل ل (كونا) ان النتائج كانت مؤشرا جيدا مع 10 ميداليات واثبتت "علو كعب" لاعبي المنتخب الكويتي فنيا.
ولفت الى ان إمكانية تحقيق عدد اكبر من الميداليات كان متاحا وهو امر يدل على مستقبل افضل للاعبين المشاركين ونتائج مبهرة.
واعرب عن امله في اعداد منتخب قوي بمستوى عال من الخبرات الفنية يحقق المزيد من الانجازات في البطولات الدولية.
واستمرت بطولة بيروت المؤهلة السنوية الخامسة للتايكوندو التي نظمها الاتحاد اللبناني للتايكوندو من 11 الى 13 سبتمبر وسبقتها بطولة آسيا للتايكوندو (2-9) من الشهر الحالي حيث شارك فيها المنتخب الكويتي بلاعبين عن فئات الاشبال والناشئين والرجال. (النهاية) أ ي ب / م م ج

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