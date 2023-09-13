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سوريا: مقتل عسكريين اثنين في عدوان للاحتلال الإسرائيلي استهدف ريف طرطوس

9/13/2023 2:36:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 13 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم الأربعاء مقتل عسكريين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي على بعض مواقع الدفاع الجوي في ريف طرطوس.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري القول "إنه في تمام الساعة 22ر17 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بالصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفا بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس".
ووفق الوكالة "أدى العدوان إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية". (النهاية)

ع م ن / م م ج




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