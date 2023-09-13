سوريا: مقتل عسكريين اثنين في عدوان للاحتلال الإسرائيلي استهدف ريف طرطوس
التاريخ
9/13/2023 2:36:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 13 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم الأربعاء مقتل عسكريين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي على بعض مواقع الدفاع الجوي في ريف طرطوس.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري القول "إنه في تمام الساعة 22ر17 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بالصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفا بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس".
ووفق الوكالة "أدى العدوان إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية". (النهاية)
ع م ن / م م ج
MENAFN13092023000071011013ID1107062695
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