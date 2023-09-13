مصر: غلق أحد شواطئ مدينة (دهب) جراء هجوم سمكة قرش على مواطنة مصرية
التاريخ
9/13/2023 2:36:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة البيئة المصرية اليوم الاربعاء غلق أحد شواطئ مدينة (دهب) في محافظة جنوب سيناء اثر تعرض مواطنة مصرية للاصابة بهجوم سمكة قرش.
وقالت الوزارة في بيان انه تم توجيه فريق عمل المحميات الطبيعية بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف والتعرف على أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطئ.
وافاد البيان باستقرار الحالة الصحية للمواطنة المصرية واجراء كافة الاسعافات الفورية لها.
واوضح انه تم رفع حالة الاستعداد في المحمية والتنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء وكافة الجهات المعنية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الواجبة.
وشهدت محافظة الغردقة خلال شهر يونيو الماضي حادث التهام سمكة قرش لسائح روسي خلال ممارسته السباحة وبناء عليه قررت السلطات المصرية غلق هذه المنطقة ومنع ممارسة أي أنشطة بحرية فيها الى حين الانتهاء من عمليات مسح الشاطئ. (النهاية)
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