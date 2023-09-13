Wednesday, 13 September 2023 11:20 GMT

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 19 آخرين على الحدود الشرقية لغزة

9/13/2023 2:36:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 13 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الأربعاء عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة 19 آخرين بجروح مختلفة على الحدود الشرقية للقطاع.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية أشرف القدرة في تصريح صحفي إن ذلك جاء جراء انفجار تزامنا مع اطلاق الرصاص الحي من قبل الاحتلال على المتظاهرين.
وأفاد القدرة بأن هناك عددا من الحالات الخطيرة التي لا تزال الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة تتعامل معها.
وقد حصل الحادث خلال مشاركة عدد من الشبان الفلسطينيين يطلق عليهم اسم (الشباب الثائر) في تظاهرة دعت اليها القوى الوطنية والإسلامية لاحياء الذكرى 18 للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة قرب مخيم (ملكة) الحدودي.
وأشار شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الى ان قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه المتظاهرين وأن ذلك تزامن مع انفجار جسم مشبوه في مجموعة من الشبان خلال محاولتهم الاقتراب من السياج الأمني الفاصل. (النهاية)

و أ ب / ر ج




MENAFN13092023000071011013ID1107062693

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث