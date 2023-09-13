استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 19 آخرين على الحدود الشرقية لغزة
التاريخ
9/13/2023 2:36:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 13 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الأربعاء عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة 19 آخرين بجروح مختلفة على الحدود الشرقية للقطاع.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية أشرف القدرة في تصريح صحفي إن ذلك جاء جراء انفجار تزامنا مع اطلاق الرصاص الحي من قبل الاحتلال على المتظاهرين.
وأفاد القدرة بأن هناك عددا من الحالات الخطيرة التي لا تزال الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة تتعامل معها.
وقد حصل الحادث خلال مشاركة عدد من الشبان الفلسطينيين يطلق عليهم اسم (الشباب الثائر) في تظاهرة دعت اليها القوى الوطنية والإسلامية لاحياء الذكرى 18 للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة قرب مخيم (ملكة) الحدودي.
وأشار شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الى ان قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه المتظاهرين وأن ذلك تزامن مع انفجار جسم مشبوه في مجموعة من الشبان خلال محاولتهم الاقتراب من السياج الأمني الفاصل. (النهاية)
و أ ب / ر ج
MENAFN13092023000071011013ID1107062693
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