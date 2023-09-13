الصين تعين سفيرا جديدا في أفغانستان ليكون أول مبعوث أجنبي منذ تسلم (طالبان) الحكم
التاريخ
9/13/2023 2:36:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام أباد - 13 - 9 (كونا) -- قدم السفير الصيني المعين حديثا لدى أفغانستان تشاو شينغ أوراق اعتماده إلى رئيس الوزراء الأفغاني الملا محمد حسن أخوند في العاصمة كابول اليوم الأربعاء.
وبهذه الخطوة يكون السفير الصيني أول مبعوث أجنبي معين في أفغانستان منذ تسلم حركة (طالبان) الحكم في عام 2021.
وفي هذا السياق ذكر نائب المتحدث باسم الإمارة الإسلامية بلال كريمي في تصريح لوسائل الإعلام أن السفير المعين حديثا تعهد أثناء تقديم أوراق اعتماده ببذل الجهود لتعزيز العلاقات بين كابول وبكين.
من جهته صرح السفير الصيني بأن بلاده ستلعب دورا مهما في الشؤون الاقتصادية والسلمية لأفغانستان مؤكدا أنها لن تتدخل في شؤونها السياسية الداخلية.
وكان السفير الصيني السابق لدى أفغانستان وانغ يو والذي تولى منصبه في عام 2019 قد أنهى خدمته في شهر أغسطس الماضي.
يذكر أن حركة (طالبان) استعادت السلطة بأفغانستان في 15 أغسطس 2021 بعدما سيطرت على العاصمة كابول في وقت كانت القوات الأمريكية تنسحب من البلاد بعد 20 عاما من إسقاطها حكم الحركة في العملية العسكرية التي تلت أحداث 11 سبتمبر 2001 علما أن الحركة كانت في السلطة حينها منذ عام 1996. (النهاية)
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