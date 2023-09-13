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الصين تعين سفيرا جديدا في أفغانستان ليكون أول مبعوث أجنبي منذ تسلم (طالبان) الحكم

9/13/2023 2:36:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام أباد - 13 - 9 (كونا) -- قدم السفير الصيني المعين حديثا لدى أفغانستان تشاو شينغ أوراق اعتماده إلى رئيس الوزراء الأفغاني الملا محمد حسن أخوند في العاصمة كابول اليوم الأربعاء.
وبهذه الخطوة يكون السفير الصيني أول مبعوث أجنبي معين في أفغانستان منذ تسلم حركة (طالبان) الحكم في عام 2021.
وفي هذا السياق ذكر نائب المتحدث باسم الإمارة الإسلامية بلال كريمي في تصريح لوسائل الإعلام أن السفير المعين حديثا تعهد أثناء تقديم أوراق اعتماده ببذل الجهود لتعزيز العلاقات بين كابول وبكين.
من جهته صرح السفير الصيني بأن بلاده ستلعب دورا مهما في الشؤون الاقتصادية والسلمية لأفغانستان مؤكدا أنها لن تتدخل في شؤونها السياسية الداخلية.
وكان السفير الصيني السابق لدى أفغانستان وانغ يو والذي تولى منصبه في عام 2019 قد أنهى خدمته في شهر أغسطس الماضي.
يذكر أن حركة (طالبان) استعادت السلطة بأفغانستان في 15 أغسطس 2021 بعدما سيطرت على العاصمة كابول في وقت كانت القوات الأمريكية تنسحب من البلاد بعد 20 عاما من إسقاطها حكم الحركة في العملية العسكرية التي تلت أحداث 11 سبتمبر 2001 علما أن الحركة كانت في السلطة حينها منذ عام 1996. (النهاية)

س ب ك / ر ج



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