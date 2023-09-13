لقاء توعوي بمخاطر إطلاق العيارات النارية بالمفرق

المفرق 13 أيلول ( بترا ) -أكد محافظ المفرق سلمان النجادا أهمية تكاتف الجهود لنبذ ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح وصولا للقضاء على هذه الظاهرة بشكل جذري.

وقال النجادا خلال لقاء الحواري الذي نظمته مديرية شباب المفرق، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من مديري الدوائر، إنه آن الأوان لوضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع المحلي وما ينجم عنها من آثار سلبية على المواطنين، داعيا إلى اتخاذ خطوات إيجابية برفض المشاركة في المناسبات التي يتم فيها إطلاق العيارات النارية ومغادرتها في حال تضمنت تلك الظاهرة السلبية .

وشدد النجادا على دور المراكز الشبابية، في المحافظة بإقامة الندوات والورشات التوعوية عن خطورة وسلبية إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

وتطرق الى ابرز مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لاسيما قانوني الأحزاب والانتخاب داعيا الشباب بالمشاركة الفاعلة والإيجابية بالعملية السياسية.

بدوره أكد مدير شرطة المفرق العقيد محمد الرواشدة أن الأجهزة الأمنية قادرة على تنفيذ مهامها وضبط كل من تسول له نفسه العبث بأرواح المواطنين بإطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح، منوها إلى أهمية العمل التوعوي للحد من هذه الظاهرة السلبية وما ينجم عنها من نتائج وخيمة .

وأكد مدير شباب المفرق الدكتور عمر الغويري أن المديرية تسعى لعقد لقاءات موسعة على مستوى الألوية المحافظة من خلال مراكزها الشبابية لنشر الوعي بين الشباب والشابات والمجتمع المحلي بخطورة وسلبية نتائج إطلاق العيارات النارية .

وفي نهاية اللقاء دار حوار موسع حول الآليات والوسائل المتبعة والواجب اتباعها للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية والقضاء عليها جذريا إضافة إلى توقيع وثيقة لمقاطعة المناسبات التي يتخللها هذه الظاهرة السلبية.

--(بترا)

ه ق/از/ ع ط

13/09/2023 20:49:33

