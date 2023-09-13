ورشة حول الحوكمة والمساءلة المجتمعية بالقطاع الصحي

الرمثا 13 أيلول (بترا)- نظم مركز دراسات التنمية المستدامة والتكنولوجيا في جامعة العلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع جمعية سيدات الرفيد الزراعية، اليوم الأربعاء ورشة تدريبية حول الحوكمة والمساءلة المجتمعية في القطاع الصحي.

وتهدف الورشة التي أقيمت في ملتقى الحسن بن طلال للفكر والحوار في لواء بني كنانة، إلى تعزيز المساءلة المجتمعية في قطاع الصحة.

وأشار مدير المركز الدكتور عمار المعايطة الى أن الورشة سلطت الضوء على أهداف المشروع والأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة المجتمعية في قطاع الصحة من خلال أنشطة تفاعلية، مبينا أن الورشة خطوة حاسمة في الجهود المتواصلة لتحسين الحوكمة والمساءلة في قطاع الصحة، وتعود بالفائدة على المجتمعات المحلية والمؤسسات الصحية على حد سواء.

وأضاف إن الورشة تأتي استمرارا لجهود المركز في تطوير الممارسات المستدامة في قطاع الصحة، وجزء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير الأدوات الذي يهدف إلى تعزيز المساءلة المجتمعية داخل المؤسسات الصحية، ضمن مبادرة "تعزيز المساءلة المجتمعية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة" مشروع نزاهة الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن من خلال مركز "راصد".

- -(بترا)

ب و/ب ع/ ع ط

13/09/2023 20:46:53

