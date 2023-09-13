ارتفاع عدد شهداء الانفجار شرقي غزة الى 4

غزة 13 أيلول (بترا)- ارتفع عدد الشهداء جراء انفجار خلال تظاهرة في مخيم ملكة على الحدود الشرقية لقطاع عزة الى أربعة وأصيب آخرون . وأعلنت الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 بانفجار شرق غزة مساء اليوم. --(بترا) ب ع/ ع ط 13/09/2023 20:45:20

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