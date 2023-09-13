ارتفاع عدد شهداء الانفجار شرقي غزة الى 4
التاريخ
9/13/2023 2:36:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 13 أيلول (بترا)- ارتفع عدد الشهداء جراء انفجار خلال تظاهرة في مخيم ملكة على الحدود الشرقية لقطاع عزة الى أربعة وأصيب آخرون .
وأعلنت الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 بانفجار شرق غزة مساء اليوم.
--(بترا)
ب ع/ ع ط
13/09/2023 20:45:20
MENAFN13092023000117011021ID1107062689
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