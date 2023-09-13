اختتام جلسات المدارس الحقلية بالمفرق
التاريخ
9/13/2023 2:36:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
المفرق 13 أيلول ( بترا )- اختتمت في مديرية زراعة المفرق اليوم الأربعاء، جلسات المدارس الحقلية المنفذة في مديرية زراعة محافظة المفرق والتي جاءت ضمن نشاطات مشروع الاستثمار في المجترات الزراعية الحقلية "FFS" والمنفذ من قبل قطاع الإرشاد الزراعي.
وقالت مديرية زراعة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا إن مواضيع المدارس الحقلية تنوعت حول الإدارة المتكاملة لقطيع الأغنام والتغذية والتقنيات الحديثة في التربية بالإضافة لتصنيع منتجات الأغنام من الألبان غير التقليدية والصوف الطبيعي كقيمة مضافة.
وبينت أن المدارس استهدفت مجموعة واسعة من مربي الثروة الحيوانية وسيدات المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن عدد المتدربين بلغ 20 مشاركاً في كل مدرسة وبواقع 6 جلسات لكل منها تطرقت للتعريف بأهم القضايا المحورية والتي حددت على أساسها الأهداف الرئيسية لكل مدرسة لنقل المعرفة بطريقة تشاركية وعمل جماعي بين المشاركين والمدربين نظريا وعمليا.
وعبرت الخريشا عن تقديرها لجميع القائمين والمساهمين في إنجاح تنفيذ المدارس الحقلية ونشر النهج الإرشادي الجديد لتحقيق الأهداف المرجوة والتي ستنعكس إيجاباً على المزارع والقطاع الزراعي.
--(بترا)
ه ق/ب ع/ ع ط
13/09/2023 20:31:32
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