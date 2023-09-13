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اختتام جلسات المدارس الحقلية بالمفرق

9/13/2023 2:36:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 13 أيلول ( بترا )- اختتمت في مديرية زراعة المفرق اليوم الأربعاء، جلسات المدارس الحقلية المنفذة في مديرية زراعة محافظة المفرق والتي جاءت ضمن نشاطات مشروع الاستثمار في المجترات الزراعية الحقلية "FFS" والمنفذ من قبل قطاع الإرشاد الزراعي.
وقالت مديرية زراعة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا إن مواضيع المدارس الحقلية تنوعت حول الإدارة المتكاملة لقطيع الأغنام والتغذية والتقنيات الحديثة في التربية بالإضافة لتصنيع منتجات الأغنام من الألبان غير التقليدية والصوف الطبيعي كقيمة مضافة.
وبينت أن المدارس استهدفت مجموعة واسعة من مربي الثروة الحيوانية وسيدات المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن عدد المتدربين بلغ 20 مشاركاً في كل مدرسة وبواقع 6 جلسات لكل منها تطرقت للتعريف بأهم القضايا المحورية والتي حددت على أساسها الأهداف الرئيسية لكل مدرسة لنقل المعرفة بطريقة تشاركية وعمل جماعي بين المشاركين والمدربين نظريا وعمليا.
وعبرت الخريشا عن تقديرها لجميع القائمين والمساهمين في إنجاح تنفيذ المدارس الحقلية ونشر النهج الإرشادي الجديد لتحقيق الأهداف المرجوة والتي ستنعكس إيجاباً على المزارع والقطاع الزراعي.
--(بترا)
ه ق/ب ع/ ع ط
13/09/2023 20:31:32

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