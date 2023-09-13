البقعة 13 أيلول (بترا)- بحث المركز الوطني للبحوث الزراعية والمركز الدولي للبحوث "ايكاردا" اليوم استراتيجية مشتركة لتطوير القطاع الزراعي بحضور مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد و مدير عام إيكاردا المهندس علي أبو السبع.

وضم الاجتماع خبراء من الجانبين وعمداء كليات الزراعة، وممثلين عن وزارة البيئة والمياه، والمنظمات الدولية، والسفارة الهولندية، ومؤسسات بحثية.

وأكد حداد، أهمية هذا الاجتماع في مناقشة استراتيجية إيكاردا المتعلقة في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، لافتاً إلى المشاريع المشتركة مع إيكاردا والمتعلقة في برامج التحسين أغنام العواسي والحصاد المائي المتعلق باستدامة أراضي البادية والأراضي الجافة التي تشكل 80 بالمئة من مساحة الأردن، علاوة على المشاريع المتعلقة في تحسين كفاءة استخدام المياه، واستنباط أصناف جديدة من الصبار والشعير والذكاء الاصطناعي.

من جهته ثمن المهندس أبو السبع دور المركز الوطني للبحوث الزراعية الريادي في مجال توظيف البحوث العلمية ونقل التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى المكانة العلمية التي شهدها المركز بعقول أردنية وبتعاون وطيد مع إيكاردا والتي تعمل على خدمة جميع البلدان في المناطق التي تعاني من الجفاف من خلال تحسين كفاءة استعمال المياه في حقول المزارعين وإنتاج المراعي الطبيعية والمجترات الصغيرة، وكذلك خدمة منطقة وسط وغربي آسيا وشمالي أفريقيا في مجال تحسين الأقماح الطرية والقاسية والحمص والنظم الزراعية.

وأكد أن البحوث التي تجريها إيكاردا تفيد في تخفيف وطأة الفقر على مستوى عالمي من خلال زيادة الإنتاجية بالتكامل مع الأساليب المُستدامة في إدارة الموارد الطبيعية وتواجه إيكاردا هذا التحدي بتنفيذ البحوث وإجراء التدريب ونشر المعلومات ومشاركة نظم البحوث الزراعية والتنموية الوطنية.

من جانبه قدم مدير ايكارد في الاردن وفلسطين ولبنان الدكتور حسن مشلب موجزاً عن مشاريع إيكاردا في المنطقة والمشاريع المقبلة.

كما عرض الدكتور فيناي نانجيا، قائد البحوث في التربة والمياه والزراعة في ايكاردا الاستراتيجية الجديدة لإيكاردا وعلاقتها باستراتيجية المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، مشيرا إلى المكونات الجديدة لاستراتيجية إيكاردا 2030 والتوافق بين إيكاردا والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية.

وفي نهاية الاجتماع اطلع الحضور على حاضنة الابتكار الزراعي وريادة الأعمال الزراعية وعلى اهم المشاريع الريادية المشاركة في الحاضنة.

--(بترا)

ون/ب ع / ع ط

13/09/2023 20:29:44

