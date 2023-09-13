البحوث الزراعية وإيكاردا يبحثان استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي
التاريخ
9/13/2023 2:36:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
البقعة 13 أيلول (بترا)- بحث المركز الوطني للبحوث الزراعية والمركز الدولي للبحوث "ايكاردا" اليوم استراتيجية مشتركة لتطوير القطاع الزراعي بحضور مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد و مدير عام إيكاردا المهندس علي أبو السبع.
وضم الاجتماع خبراء من الجانبين وعمداء كليات الزراعة، وممثلين عن وزارة البيئة والمياه، والمنظمات الدولية، والسفارة الهولندية، ومؤسسات بحثية.
وأكد حداد، أهمية هذا الاجتماع في مناقشة استراتيجية إيكاردا المتعلقة في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، لافتاً إلى المشاريع المشتركة مع إيكاردا والمتعلقة في برامج التحسين أغنام العواسي والحصاد المائي المتعلق باستدامة أراضي البادية والأراضي الجافة التي تشكل 80 بالمئة من مساحة الأردن، علاوة على المشاريع المتعلقة في تحسين كفاءة استخدام المياه، واستنباط أصناف جديدة من الصبار والشعير والذكاء الاصطناعي.
من جهته ثمن المهندس أبو السبع دور المركز الوطني للبحوث الزراعية الريادي في مجال توظيف البحوث العلمية ونقل التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى المكانة العلمية التي شهدها المركز بعقول أردنية وبتعاون وطيد مع إيكاردا والتي تعمل على خدمة جميع البلدان في المناطق التي تعاني من الجفاف من خلال تحسين كفاءة استعمال المياه في حقول المزارعين وإنتاج المراعي الطبيعية والمجترات الصغيرة، وكذلك خدمة منطقة وسط وغربي آسيا وشمالي أفريقيا في مجال تحسين الأقماح الطرية والقاسية والحمص والنظم الزراعية.
وأكد أن البحوث التي تجريها إيكاردا تفيد في تخفيف وطأة الفقر على مستوى عالمي من خلال زيادة الإنتاجية بالتكامل مع الأساليب المُستدامة في إدارة الموارد الطبيعية وتواجه إيكاردا هذا التحدي بتنفيذ البحوث وإجراء التدريب ونشر المعلومات ومشاركة نظم البحوث الزراعية والتنموية الوطنية.
من جانبه قدم مدير ايكارد في الاردن وفلسطين ولبنان الدكتور حسن مشلب موجزاً عن مشاريع إيكاردا في المنطقة والمشاريع المقبلة.
كما عرض الدكتور فيناي نانجيا، قائد البحوث في التربة والمياه والزراعة في ايكاردا الاستراتيجية الجديدة لإيكاردا وعلاقتها باستراتيجية المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، مشيرا إلى المكونات الجديدة لاستراتيجية إيكاردا 2030 والتوافق بين إيكاردا والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية.
وفي نهاية الاجتماع اطلع الحضور على حاضنة الابتكار الزراعي وريادة الأعمال الزراعية وعلى اهم المشاريع الريادية المشاركة في الحاضنة.
--(بترا)
ون/ب ع / ع ط
13/09/2023 20:29:44
MENAFN13092023000117011021ID1107062686
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