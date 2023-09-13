شهيد وسبعة جرحى بانفجار شرق غزة

غزة 13 أيلول (بترا)- استشهد شاب فلسطيني وأصيب 7 آخرون مساء اليوم الأربعاء، جراء انفجار خلال تظاهرة في مخيم ملكة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة في تصريح صحفي عن وصول شهيد و 7 إصابات إلى مجمع الشفاء الطبي جراء انفجار شرق غزة. --(بترا) ب ع/ ع ط 13/09/2023 20:24:56

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