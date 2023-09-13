الأميرة سارة بنت فيصل تجتمع بالبعثة الأردنية المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
9/13/2023 2:36:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا)- اجتمعت سمو الأميرة سارة بنت فيصل، رئيسة البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية "هانغتشو 2023"، اليوم الأربعاء، بأعضاء البعثة الأردنية المشاركة في الدورة المقبلة.
وتستضيف مدينة هانغتشو الصينية الدورة المقبلة التي ستنطلق يوم 23 أيلول الحالي وتستمر حتى الثامن من تشرين الأول المقبل بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي يُمثلون 45 دولة.
وعبرت سموها عن ثقتها باللاعبات واللاعبين، الذين سيمثلون الأردن في آسياد هانغتشو، لتحقيق أفضل النتائج بما يعكس تطور الرياضة الأردنية.
وأشادت سموها بجهود المنتخبات الوطنية المشاركة خلال الفترة الماضية.
بدورها أعربت الأمين العامة للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد عن تقديرها للجهود التي بذلت من قبل الاتحادات الرياضية والأجهزة الفنية واللاعبات واللاعبين طيلة الفترة الماضية خلال الإعداد للدورة الآسيوية.
وتتكون البعثة الأردنية في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية من وفد يضم 79 لاعبةً ولاعباً يُمثلون 15 رياضة هي: القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة، والملاكمة، والمبارزة، والجولف، والجمباز، والجوجيتسو، والكراتيه، والألعاب الإلكترونية، والرماية، والتايكواندو، والترايثلون، ورفع الأثقال.
--(بترا)
خ خ/ب ع/أز/ ع ط
13/09/2023 20:23:54
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