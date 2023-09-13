عمان 13 أيلول (بترا)- اجتمعت سمو الأميرة سارة بنت فيصل، رئيسة البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية "هانغتشو 2023"، اليوم الأربعاء، بأعضاء البعثة الأردنية المشاركة في الدورة المقبلة.

وتستضيف مدينة هانغتشو الصينية الدورة المقبلة التي ستنطلق يوم 23 أيلول الحالي وتستمر حتى الثامن من تشرين الأول المقبل بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي يُمثلون 45 دولة.

وعبرت سموها عن ثقتها باللاعبات واللاعبين، الذين سيمثلون الأردن في آسياد هانغتشو، لتحقيق أفضل النتائج بما يعكس تطور الرياضة الأردنية.

وأشادت سموها بجهود المنتخبات الوطنية المشاركة خلال الفترة الماضية.

بدورها أعربت الأمين العامة للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد عن تقديرها للجهود التي بذلت من قبل الاتحادات الرياضية والأجهزة الفنية واللاعبات واللاعبين طيلة الفترة الماضية خلال الإعداد للدورة الآسيوية.

وتتكون البعثة الأردنية في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية من وفد يضم 79 لاعبةً ولاعباً يُمثلون 15 رياضة هي: القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة، والملاكمة، والمبارزة، والجولف، والجمباز، والجوجيتسو، والكراتيه، والألعاب الإلكترونية، والرماية، والتايكواندو، والترايثلون، ورفع الأثقال.

--(بترا)

خ خ/ب ع/أز/ ع ط

13/09/2023 20:23:54