الضريبة: الأربعاء المقبل السحب الثالث لجوائز فواتيري

عمان 13 أيلول (بترا)-أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن السحب الثالث لجوائز تطبيق فواتيري سيجري يوم الأربعاء المقبل لسحب حوالي 140 جائزة من بينها الجائرة الأولى وقيمتها 25 ألف دينار بالإضافة إلى جوائز أخرى تشمل أجهزة كهربائية ومكيفات وشاشات تلفزيونية وأجهزة هواتف خلوية وكوبونات بنزين.

وأوضحت الدائرة أن تطبيق فواتيري جاء بهدف تعزيز ثقافة طلب الفاتورة وضمان الحصول على فاتورة لقاء شراء أية سلعة أو بدل الحصول على أية خدمة دون أن يتم طلبها.

ولا ينحصر الدخول في السحب على تحميل فواتير السلع بل متاح لتحميل الفواتير بكافة أنواعها بما فيها فواتير الخدمات التي يتم الحصول عليها مقابل بدل كالخدمات الطبية والخدمات التعليمية والقانونية والاستشارات وغيرها من الخدمات الأخرى التي يتم دفع بدل الحصول عليها.

وأشارت الدائرة ان التطبيق يتيح أيضا لجميع المستخدمين المشاركة في الحصول على الجوائز التي توفرها الدائرة في حال تزويد المعلومات المتعلقة بحالات الامتناع عن إصدار أو إعطاء الفواتير لهم من خلال الحقل المخصص لهذه الغاية على التطبيق.

وقالت الدائرة ان تطبيق فواتيري متاح للتحميل من جميع المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار والفئات سواء أكانوا مكلفين ضريبيا أو غير مكلفين.

وتم توفير التطبيق على متجر جوجل Google play ومتجر أبل ستور App Store، وبإمكان أي شخص تنزيل التطبيق من خلال الرابطين:

الآب ستور: وبعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ليكتمل تسجيله على التطبيق ليصبح بعدها قادراً على تصوير أي فاتورة للسلع والخدمات وتحميلها عليه.

وسيتم الاستمرار في اجراء السحوبات دوريا وسيستمر تطبيق فواتيري باستقبال تحميل صور الفواتير والمعلومات عن أية حالات امتناع عن إصدار الفواتير.

--(بترا)

رش/أز/ ع ط

13/09/2023 20:20:36