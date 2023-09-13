الضريبة: الأربعاء المقبل السحب الثالث لجوائز فواتيري

الضريبة: الأربعاء المقبل السحب الثالث لجوائز فواتيري
التاريخ
9/13/2023 2:36:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا)-أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن السحب الثالث لجوائز تطبيق فواتيري سيجري يوم الأربعاء المقبل لسحب حوالي 140 جائزة من بينها الجائرة الأولى وقيمتها 25 ألف دينار بالإضافة إلى جوائز أخرى تشمل أجهزة كهربائية ومكيفات وشاشات تلفزيونية وأجهزة هواتف خلوية وكوبونات بنزين.
وأوضحت الدائرة أن تطبيق فواتيري جاء بهدف تعزيز ثقافة طلب الفاتورة وضمان الحصول على فاتورة لقاء شراء أية سلعة أو بدل الحصول على أية خدمة دون أن يتم طلبها.
ولا ينحصر الدخول في السحب على تحميل فواتير السلع بل متاح لتحميل الفواتير بكافة أنواعها بما فيها فواتير الخدمات التي يتم الحصول عليها مقابل بدل كالخدمات الطبية والخدمات التعليمية والقانونية والاستشارات وغيرها من الخدمات الأخرى التي يتم دفع بدل الحصول عليها.
وأشارت الدائرة ان التطبيق يتيح أيضا لجميع المستخدمين المشاركة في الحصول على الجوائز التي توفرها الدائرة في حال تزويد المعلومات المتعلقة بحالات الامتناع عن إصدار أو إعطاء الفواتير لهم من خلال الحقل المخصص لهذه الغاية على التطبيق.
وقالت الدائرة ان تطبيق فواتيري متاح للتحميل من جميع المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار والفئات سواء أكانوا مكلفين ضريبيا أو غير مكلفين.
وتم توفير التطبيق على متجر جوجل Google play ومتجر أبل ستور App Store، وبإمكان أي شخص تنزيل التطبيق من خلال الرابطين:
الآب ستور: وبعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ليكتمل تسجيله على التطبيق ليصبح بعدها قادراً على تصوير أي فاتورة للسلع والخدمات وتحميلها عليه.
وسيتم الاستمرار في اجراء السحوبات دوريا وسيستمر تطبيق فواتيري باستقبال تحميل صور الفواتير والمعلومات عن أية حالات امتناع عن إصدار الفواتير.
--(بترا)
رش/أز/ ع ط
13/09/2023 20:20:36
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