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وثيقة بالكورة لمنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات

9/13/2023 2:36:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكورة 13 أيلول ( بترا )- وقعت فعاليات أهلية ورسمية في لواء الكورة اليوم الأربعاء، وثيقة شرف والتزام لمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.
وأكد متصرف اللواء باسم الخلايلة خلال اجتماع توقيع الوثيقة بمبنى المتصرفية، أهمية الوثيقة التي تمثل اسناداً مجتمعياً لجهود الجهات المعنية في التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية من خلال التطبيق الحازم للقانون المجرم لتلك العادات.
وأشار إلى خطورة تلك الظاهرة على الأرواح والسلم المجتمعي، مؤكدًا ضرورة نبذها اجتماعياً ومقاطعة المناسبات التي يجري خلالها إطلاق الأعيرة النارية.
وأكد الموقعون على الوثيقة، وقوفهم مع مختلف الجهود الرادعة للحد من تلك الظاهرة التي تؤرق المجتمع وذهبت ضحيتها أرواحا بريئة.
-- (بترا)
أ غ/ب ع/ ع ط
13/09/2023 20:07:41

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