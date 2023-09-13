وثيقة بالكورة لمنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات

وثيقة بالكورة لمنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات
التاريخ
9/13/2023 2:36:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الكورة 13 أيلول ( بترا )- وقعت فعاليات أهلية ورسمية في لواء الكورة اليوم الأربعاء، وثيقة شرف والتزام لمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.
وأكد متصرف اللواء باسم الخلايلة خلال اجتماع توقيع الوثيقة بمبنى المتصرفية، أهمية الوثيقة التي تمثل اسناداً مجتمعياً لجهود الجهات المعنية في التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية من خلال التطبيق الحازم للقانون المجرم لتلك العادات.
وأشار إلى خطورة تلك الظاهرة على الأرواح والسلم المجتمعي، مؤكدًا ضرورة نبذها اجتماعياً ومقاطعة المناسبات التي يجري خلالها إطلاق الأعيرة النارية.
وأكد الموقعون على الوثيقة، وقوفهم مع مختلف الجهود الرادعة للحد من تلك الظاهرة التي تؤرق المجتمع وذهبت ضحيتها أرواحا بريئة.
-- (بترا)
أ غ/ب ع/ ع ط
13/09/2023 20:07:41
MENAFN13092023000117011021ID1107062681
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