عمان 13 أيلول(بترا)- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد، في وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية لبرنامج التجسير بالجامعات الأردنيـة الرسمية ستبدأ صباح يوم غد الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن فترة التقديم ستستمر حتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الاثنين المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة أوضحت الوحدة، آلية تقديم الطلبات من خلال قيام الطالب بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته 15 ديناراً، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم" وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه.

وقالت، إن هذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الانترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، ومحلات الصرافة المعتمدة.

وأشارت الوحدة الى ان فئات الطلبة التي يحق لها التقدم بطلبات الالتحاق هي: الطلبة ال 5 بالمئة الأوائل الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) للعام الدراسي 2022-2023، والذين حددتهم جامعة البلقاء التطبيقية، شريطة أن تكون لتخصصاتهم في دبلوم كليات المجتمع تخصصات مناظرة في الجامعات الأردنية الرسمية، والطلبة الحاصلون على دبلوم كليات المجتمع في أعوام سابقة شريطة أن يكون معدل الطالب في الامتحان الشامل 68 بالمئة على الأقل باستثناء الطلبة الذين يرغبون بالتجسير إلى تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري حيث يشترط أن لا يقل معدلهم عن 70 بالمئة، وعليهم بعد تقديم طلب الالتحاق تحميل صورة عن مصدقة الامتحان الشامل (التي تتضمن المعدل المئوي) وبأقصى سرعة ممكنة.

كما يسمح لطلبة دبلوم الصيدلة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة / الفرع العلمي فقط التجسير في تخصص الصيدلة، وعلى جميع الطلبة الراغبين بالتجسير في تخصص الصيدلة تحميل صورة عن كشف علامات الثانوية العامة سواء كان الطالب من خريجي السنة الحالية أو السنوات السابقة.

-(بترا)

أ ر/ب ع/ ع ط

13/09/2023 20:06:19

