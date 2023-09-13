بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2023-2024
التاريخ
9/13/2023 2:36:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول(بترا)- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد، في وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية لبرنامج التجسير بالجامعات الأردنيـة الرسمية ستبدأ صباح يوم غد الخميس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن فترة التقديم ستستمر حتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الاثنين المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة أوضحت الوحدة، آلية تقديم الطلبات من خلال قيام الطالب بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته 15 ديناراً، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم" وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه.
وقالت، إن هذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الانترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، ومحلات الصرافة المعتمدة.
وأشارت الوحدة الى ان فئات الطلبة التي يحق لها التقدم بطلبات الالتحاق هي: الطلبة ال 5 بالمئة الأوائل الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) للعام الدراسي 2022-2023، والذين حددتهم جامعة البلقاء التطبيقية، شريطة أن تكون لتخصصاتهم في دبلوم كليات المجتمع تخصصات مناظرة في الجامعات الأردنية الرسمية، والطلبة الحاصلون على دبلوم كليات المجتمع في أعوام سابقة شريطة أن يكون معدل الطالب في الامتحان الشامل 68 بالمئة على الأقل باستثناء الطلبة الذين يرغبون بالتجسير إلى تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري حيث يشترط أن لا يقل معدلهم عن 70 بالمئة، وعليهم بعد تقديم طلب الالتحاق تحميل صورة عن مصدقة الامتحان الشامل (التي تتضمن المعدل المئوي) وبأقصى سرعة ممكنة.
كما يسمح لطلبة دبلوم الصيدلة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة / الفرع العلمي فقط التجسير في تخصص الصيدلة، وعلى جميع الطلبة الراغبين بالتجسير في تخصص الصيدلة تحميل صورة عن كشف علامات الثانوية العامة سواء كان الطالب من خريجي السنة الحالية أو السنوات السابقة.
-(بترا)
أ ر/ب ع/ ع ط
13/09/2023 20:06:19
MENAFN13092023000117011021ID1107062680
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