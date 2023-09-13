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الملحق الثقافي العراقي يزور جامعة الزرقاء

9/13/2023 2:36:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 13 أيلول ( بترا )- استقبل رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي اليوم الأربعاء الملحق الثقافي العراقي في الأردن الدكتور خير الدين الأمين، لبحث سبل التعاون بين الطرفين.
وعرض الدكتور الرمحي تطور الجامعة، والأنجازات التي تشهدها الجامعة في كافة الأصعدة، مبينا حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للطلبة العراقيين الدارسين في الجامعة، فيما أكد أهمية التواصل الدائم بين الجامعة والملحقية الثقافية.
من جانبه ثمن الدكتور الأمين، الجهود التي تبذلها الجامعة لخدمة الطلبة وتوفير السبل كافة لتلقي التعليم المتميز وتلبية احتياجات الطلبة على اختلاف جنسياتهم، مؤكدا عمق العلاقات وتطورها التي تربط البلدين الشقيقين.
وأبدى خلال جولته لمختلف مرافق الجامعة إعجابه بما تشهده جامعة الزرقاء من تطور في كافة المجالات، مشيدا بالمستوى التدريسي والأكاديمي التي تشهده الجامعة.
--(بترا )
ع ط
13/09/2023 19:39:51

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