الملحق الثقافي العراقي يزور جامعة الزرقاء
التاريخ
9/13/2023 2:36:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الزرقاء 13 أيلول ( بترا )- استقبل رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي اليوم الأربعاء الملحق الثقافي العراقي في الأردن الدكتور خير الدين الأمين، لبحث سبل التعاون بين الطرفين.
وعرض الدكتور الرمحي تطور الجامعة، والأنجازات التي تشهدها الجامعة في كافة الأصعدة، مبينا حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للطلبة العراقيين الدارسين في الجامعة، فيما أكد أهمية التواصل الدائم بين الجامعة والملحقية الثقافية.
من جانبه ثمن الدكتور الأمين، الجهود التي تبذلها الجامعة لخدمة الطلبة وتوفير السبل كافة لتلقي التعليم المتميز وتلبية احتياجات الطلبة على اختلاف جنسياتهم، مؤكدا عمق العلاقات وتطورها التي تربط البلدين الشقيقين.
وأبدى خلال جولته لمختلف مرافق الجامعة إعجابه بما تشهده جامعة الزرقاء من تطور في كافة المجالات، مشيدا بالمستوى التدريسي والأكاديمي التي تشهده الجامعة.
--(بترا )
ع ط
13/09/2023 19:39:51
MENAFN13092023000117011021ID1107062679
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.