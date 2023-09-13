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الأمير الحسن يلتقي طلبة تايلانديين ملتحقين بكليات الشريعة في الجامعات الأردنية

9/13/2023 2:36:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 أيلول (بترا)- التقى سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للدراسات الدينية، اليوم الأربعاء، طلبة من الجالية التايلاندية الدارسين في كليات الشريعة في الجامعات الأردنية، بحضور السفير التايلاندي لدى الأردن سوباك برون تورا.
وأكد سموه أهمية المودة في القربى التي تجمع المسلمين، خصوصاً في ضوء مأساة الزلزال في مراكش والكارثة في ليبيا.
ولفت سموه إلى أن المِحَن التي تلحق بالأمة الإسلامية، والتي يعاني منها بشكل أكبر الهشون والمهمشون، منوهاً إلى أن مدخل الحل لتلك المشاكل هي المودة الثقافية.
ودعا سموه إلى استثمار وتوظيف القدرات الطبيعية للإنسان لخدمة الكرامة الإنسانية.
بدوره، أشار تورا إلى أن الأردن أصبح وجهة تعليمية شعبية متزايدة للطلاب المسلمين في تايلاند، موضحا أن عدد الطلاب المسجلين في الجامعات الأردنية 500 طالب مسلم تايلاندي، وهو ثاني أكبر عدد للطلبة التايلانديين الدارسين بالخارج، بعد مصر.
وأشار إلى أن الأردن، إلى جانب التميز الأكاديمي، يمثل مجتمعا مثاليا متعدد الثقافات بالنسبة للتايلانديين للتعلم منه في العديد من الجوانب، إضافة إلى أن تجربة الطلاب المباشرة من خلال العيش وتبادل الآراء والتفاعل مع القادة والخبراء من مختلف الأديان ستساعدهم على تكييف ما تعلموه مع مجتمعاتهم في تايلاند والعديد من أركان العالم في المستقبل أينما كانوا.
ويأتي اللقاء في ختام مشروع "القادة الشباب في مجتمع متعدد الثقافات" الذي ينفذه المعهد الملكي بالتعاون مع سفارة المملكة التايلاندية في عمان للعام الثاني على التوالي.
ويهدف المشروع لتدريب عدد من الطلاب التايلانديين من الدارسين في كليات الشريعة في جامعة اليرموك والجامعة الأردنية وجامعات جرش ومؤتة والعلوم التطبيقية، بهدف تعلم المزيد عن التنوع الديني في الأردن، وأهمية التعاون بين أتباع الأديان، بالإضافة إلى أهمية تعزيز احترام الآخر والهويات الدينية والثقافية المختلفة.
--(بترا)
م خ/م د/رق
13/09/2023 18:06:54

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