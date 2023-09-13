عمان 13 أيلول (بترا) أمين الرواشدة- أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، الموافقة على تسكين مؤهل، بكالوريوس الصيدلة، في جامعة جدارا في الإطار الوطني للمؤهلات الأردني.

وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم الأربعاء، الموافقة على إقرار المجالات المعرفية لتخصص، بكالوريوس إدارة سلسلة التوريد والإدارة اللوجستية الرقمية، ودبلوم متوسط تكنولوجيا الأعمال الإلكترونية.

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس وماجستير ودكتوراه اللغة العربية وآدابها، وماجستير اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبكالوريوس وماجستير الفلسفة، في الجامعة الأردنية.

ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص العلوم الطبية المخبرية/ برنامج الماجستير، وبرنامج البكالوريوس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس، علم الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات/ أمن المعلومات، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والمعزز، وهندسة البرمجيات، وذكاء الأعمال وتحليل البيانات، في جامعة البترا.

كما وافق على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، إدارة الأعمال، والأعمال والتجارة الإلكترونية، وماجستير إدارة الأعمال، والإدارة الحكومية، في جامعة عمان الأهلية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، الهندسة الميكانيكية، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص، ماجستير، التصنيع الذكي، في جامعة الزيتونة الأردنية.

كما وافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، إدارة الأعمال، وماجستير، إدارة أعمال، والإرشاد النفسي والتربوي، وبكالوريوس وماجستير، التربية الخاصة، وماجستير، الأصول والإدارة التربوية، والمناهج وطرق التدريس، وماجستير ، علم النفس التربوي، والإدارة الاستراتيجية، ودبلوم عالي التربية، في جامعة عمان العربية.

وأقر المجلس الاعتماد الخاص الأولي لتخصص، بكالوريوس، الأعمال والتجارة الإلكترونية، في جامعة الشرق الأوسط، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات، في جامعة فيلادلفيا.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط، المحاسب، وإدارة الأعمال، والتسويق الإلكتروني، في كلية المجتمع الإسلامي، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط، تكنولوجيا الأعمال الإلكترونية، في كلية توليدو، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، دبلوم متوسط، التمريض المشارك، في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.

--(بترا)

أ ر/م د/رق

13/09/2023 17:55:34