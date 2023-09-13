تسكين بكالوريوس الصيدلة في جامعة جدارا بالإطار الوطني للمؤهلات
التاريخ
9/13/2023 2:36:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا) أمين الرواشدة- أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، الموافقة على تسكين مؤهل، بكالوريوس الصيدلة، في جامعة جدارا في الإطار الوطني للمؤهلات الأردني.
وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم الأربعاء، الموافقة على إقرار المجالات المعرفية لتخصص، بكالوريوس إدارة سلسلة التوريد والإدارة اللوجستية الرقمية، ودبلوم متوسط تكنولوجيا الأعمال الإلكترونية.
وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس وماجستير ودكتوراه اللغة العربية وآدابها، وماجستير اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبكالوريوس وماجستير الفلسفة، في الجامعة الأردنية.
ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص العلوم الطبية المخبرية/ برنامج الماجستير، وبرنامج البكالوريوس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس، علم الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات/ أمن المعلومات، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والمعزز، وهندسة البرمجيات، وذكاء الأعمال وتحليل البيانات، في جامعة البترا.
كما وافق على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، إدارة الأعمال، والأعمال والتجارة الإلكترونية، وماجستير إدارة الأعمال، والإدارة الحكومية، في جامعة عمان الأهلية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، الهندسة الميكانيكية، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص، ماجستير، التصنيع الذكي، في جامعة الزيتونة الأردنية.
كما وافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، إدارة الأعمال، وماجستير، إدارة أعمال، والإرشاد النفسي والتربوي، وبكالوريوس وماجستير، التربية الخاصة، وماجستير، الأصول والإدارة التربوية، والمناهج وطرق التدريس، وماجستير ، علم النفس التربوي، والإدارة الاستراتيجية، ودبلوم عالي التربية، في جامعة عمان العربية.
وأقر المجلس الاعتماد الخاص الأولي لتخصص، بكالوريوس، الأعمال والتجارة الإلكترونية، في جامعة الشرق الأوسط، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات، في جامعة فيلادلفيا.
ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط، المحاسب، وإدارة الأعمال، والتسويق الإلكتروني، في كلية المجتمع الإسلامي، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط، تكنولوجيا الأعمال الإلكترونية، في كلية توليدو، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، دبلوم متوسط، التمريض المشارك، في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.
--(بترا)
أ ر/م د/رق
13/09/2023 17:55:34
MENAFN13092023000117011021ID1107062676
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