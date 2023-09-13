4 ميداليات ذهبية للأردن في بطولة بيروت للتايكواندو

4 ميداليات ذهبية للأردن في بطولة بيروت للتايكواندو
التاريخ
9/13/2023 2:36:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا)- أحرز المنتخب الوطني للتايكواندو، اليوم الأربعاء، 4 ميداليات ذهبية في بطولة بيروت الدولية المفتوحة.
وجاءت الميداليات عن طريق اللاعبات واللاعبين، جوليانا الصادق، وراما أبو الرب، وزيد مصطفى، وزيد الحلواني.
وقدم المنتخب الوطني في البطولة، عروضا متميزة ليحصد العلامة الكاملة من خلال مشاركة 4 لاعبين نجحوا في حصد 4 ميداليات ذهبية.
--(بترا)
خ خ/ف م/رق
13/09/2023 17:47:54
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