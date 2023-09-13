4 ميداليات ذهبية للأردن في بطولة بيروت للتايكواندو

عمان 13 أيلول (بترا)- أحرز المنتخب الوطني للتايكواندو، اليوم الأربعاء، 4 ميداليات ذهبية في بطولة بيروت الدولية المفتوحة.

وجاءت الميداليات عن طريق اللاعبات واللاعبين، جوليانا الصادق، وراما أبو الرب، وزيد مصطفى، وزيد الحلواني.

وقدم المنتخب الوطني في البطولة، عروضا متميزة ليحصد العلامة الكاملة من خلال مشاركة 4 لاعبين نجحوا في حصد 4 ميداليات ذهبية.

--(بترا)

خ خ/ف م/رق

13/09/2023 17:47:54