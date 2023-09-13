الدولية للطاقة: خفض إنتاج أوبك بلس يؤدي إلى نقص كبير بالإمدادات
التاريخ
9/13/2023 2:36:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا)- قالت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الأربعاء، إن خفض أوبك بلس إنتاج النفط، سيحدث نقصاً كبيراً في الإمدادات العالمية حتى نهاية العام، ما يفاقم مخاطر تذبذب الأسواق.
ووفقاً لـ(فرانس برس)، أوضح تقرير الوكالة الشهري بشأن الأسواق، أن البيانات أظهرت أن الفجوة بين العرض والطلب على الصعيد العالمي ستكون الأوسع منذ العام 2007.
وأضافت الوكالة ومقرها باريس، أن "مخزونات النفط ستكون عند مستويات منخفضة على نحو غير مريح، ما يزيد خطر حدوث موجة أخرى من التقلبات لن تكون في مصلحة المنتجين ولا المستهلكين، في ضوء الواقع الاقتصادي الهش".
وسجلت أسعار النفط تراجعا في الأشهر الماضية عقب ارتفاعها مع اندلاع الحرب في أوكرانيا العام الماضي، حيث أعلنت السعودية وروسيا في مسعاهما لدعم الأسعار في وقت سابق هذا الشهر، وأنهما ستمددان تدابير خفض الإنتاج طوعا حتى نهاية العام.
--(بترا)
رصد/أ ن/ ف م/رق
13/09/2023 17:41:55
MENAFN13092023000117011021ID1107062674
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.