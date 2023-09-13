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الدولية للطاقة: خفض إنتاج أوبك بلس يؤدي إلى نقص كبير بالإمدادات

9/13/2023 2:36:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 أيلول (بترا)- قالت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الأربعاء، إن خفض أوبك بلس إنتاج النفط، سيحدث نقصاً كبيراً في الإمدادات العالمية حتى نهاية العام، ما يفاقم مخاطر تذبذب الأسواق.
ووفقاً لـ(فرانس برس)، أوضح تقرير الوكالة الشهري بشأن الأسواق، أن البيانات أظهرت أن الفجوة بين العرض والطلب على الصعيد العالمي ستكون الأوسع منذ العام 2007.
وأضافت الوكالة ومقرها باريس، أن "مخزونات النفط ستكون عند مستويات منخفضة على نحو غير مريح، ما يزيد خطر حدوث موجة أخرى من التقلبات لن تكون في مصلحة المنتجين ولا المستهلكين، في ضوء الواقع الاقتصادي الهش".
وسجلت أسعار النفط تراجعا في الأشهر الماضية عقب ارتفاعها مع اندلاع الحرب في أوكرانيا العام الماضي، حيث أعلنت السعودية وروسيا في مسعاهما لدعم الأسعار في وقت سابق هذا الشهر، وأنهما ستمددان تدابير خفض الإنتاج طوعا حتى نهاية العام.
--(بترا)
رصد/أ ن/ ف م/رق
13/09/2023 17:41:55

MENAFN13092023000117011021ID1107062674

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