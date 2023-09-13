عمّان 13 ايلول (بترا)- جددت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الأربعاء، اتفاقيتها التعاونية مع جامعة الشرق الأوسط.

وأوضح المدير العام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، خلال توقيعه على تجديد الاتفاقية إلى جانب رئيسة الجامعة الدكتورة سلام المحادين، أن هذه الاتفاقية تعتبر امتدادًا لاتفاقية أخرى كانت قد وقعت العام الماضي، مضيفًا أنها تسمح للمتقاعدين العسكريين بالوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد، بما في ذلك الفرص التعليمية والخصومات الجزئية، والخدمات المهنية، والدعم المجتمعي، وأن جامعة الشرق الأوسط تعتبر منارة للمعرفة والتعليم.

وبيّن أن للجامعة تأثيرًا إيجابيًا فعّالًا على المجتمع من خلال إعادة الإدماج الناجح للمحاربين القدامى والمتقاعدين في الحياة المدنية، مما سيسهم ببناء مجتمع أقوى وأكثر مرونة.

بدورها، قالت الدكتورة المحادين إن الجامعة تثمن الدور المحوري للأجهزة الأمنية والعسكرية، والتضحيات الجسام التي قدمها أفرادها، مؤكدةً أن الجامعة تهتم بعقد شراكات تؤسس لتعاون يعكس مستويات الفخر التي توليها الجامعة لمثل هذه المؤسسات.

وأكدت أن هذه الاتفاقية تظهر الالتزام المشترك بتكريم خدمة وتضحيات المحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين، إلى جانب الالتزام بالوفاء بالمسؤولية المدنية المتمثلة في دعم أولئك الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعا عن ثرى الوطن الطهور.

--(بترا)

م ها/م د/رق

13/09/2023 17:24:17