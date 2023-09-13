الإدارة العامة يحصل على شهادة نظام إدارة الجودة للمنشآت التعليمية
التاريخ
9/13/2023 2:36:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا)- حصل معهد الإدارة العامة، اليوم الأربعاء، على شهادة نظام إدارة الجودة للمنشآت التعليمية EOMS بمواصفة معيار الآيزو ISO 21001، الذي يعنى بإدارة وجودة العمليات التعليمية.
وثمّنت مدير عام المعهد المهندسة سهام الخوالدة، خلال احتفال المعهد بهذا الإنجاز، جهود جميع الموظفين الذين قاموا بالعمل بروح الفريق الواحد، والذين يكملون بعضهم بعضا باختلاف خبراتهم.
وأوضحت أن العمل مستمر في مجال التطوير، من خلال اللجوء إلى نظام محوكم وإجراءات صحيحة يكون لهم المرجعية فيها.
وأكدت الخوالدة أن الحصول على شهادة الـ ISO لم يكن أمرًا سهلًا، لكن الأصعب هو الحفاظ عليه والتحسين والتطوير عليه، مشيرة إلى دعم ديوان الخدمة المدنية لجميع مشاريع المعهد ذات الإضافة النوعية.
وقالت مدير وحدة تطوير الأداء المؤسسي المهندسة هديل العبداللات، بدورها، إن اختيار المعهد لهذه المواصفة، والعمل لتحقيق متطلباتها، جاء لتحقيق قيمة مضافة في عمليات وإجراءات العمل في المعهد، والتركيز على رضا المتدربين والشركاء، وجعلهم محور الاهتمام في العمل.
وبينت أن سبب حصول المعهد على الشهادة هو دعم الإدارة، والالتزام والعمل الجماعي من قبل الموظفين، وهو ما يعد من أهم قيم العمل لدى المعهد.
وقال مدير شركة الثقة للاستشارات المهندس إبراهيم الطوالبة، إن عملية تنفيذ المواصفة حظيت بالكثير من الدعم من القيادة والإدارة، حيث تظافرت الجهود جميعها على مدى 5 أشهر لتطبيق متطلبات المواصفة "ISO 21001".
إلى ذلك، أوضح نائب مدير الشهادات SGS المهندس هشام جلهم، أن المواصفة صادرة عن منظمة المقاييس الدولية ومقرها سويسرا، وهي معنية بإدارة المؤسسات التعليمية، لافتا إلى أن أول صدور للمواصفة عالميًا كان عام 2018، وأن معهد الإدارة العامة أول مؤسسة تدريبية حكومية حصلت على الشهادة.
--(بترا)
ه ع/م د/رق
13/09/2023 17:19:43
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