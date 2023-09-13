عمان 13 أيلول (بترا)- حصل معهد الإدارة العامة، اليوم الأربعاء، على شهادة نظام إدارة الجودة للمنشآت التعليمية EOMS بمواصفة معيار الآيزو ISO 21001، الذي يعنى بإدارة وجودة العمليات التعليمية.

وثمّنت مدير عام المعهد المهندسة سهام الخوالدة، خلال احتفال المعهد بهذا الإنجاز، جهود جميع الموظفين الذين قاموا بالعمل بروح الفريق الواحد، والذين يكملون بعضهم بعضا باختلاف خبراتهم.

وأوضحت أن العمل مستمر في مجال التطوير، من خلال اللجوء إلى نظام محوكم وإجراءات صحيحة يكون لهم المرجعية فيها.

وأكدت الخوالدة أن الحصول على شهادة الـ ISO لم يكن أمرًا سهلًا، لكن الأصعب هو الحفاظ عليه والتحسين والتطوير عليه، مشيرة إلى دعم ديوان الخدمة المدنية لجميع مشاريع المعهد ذات الإضافة النوعية.

وقالت مدير وحدة تطوير الأداء المؤسسي المهندسة هديل العبداللات، بدورها، إن اختيار المعهد لهذه المواصفة، والعمل لتحقيق متطلباتها، جاء لتحقيق قيمة مضافة في عمليات وإجراءات العمل في المعهد، والتركيز على رضا المتدربين والشركاء، وجعلهم محور الاهتمام في العمل.

وبينت أن سبب حصول المعهد على الشهادة هو دعم الإدارة، والالتزام والعمل الجماعي من قبل الموظفين، وهو ما يعد من أهم قيم العمل لدى المعهد.

وقال مدير شركة الثقة للاستشارات المهندس إبراهيم الطوالبة، إن عملية تنفيذ المواصفة حظيت بالكثير من الدعم من القيادة والإدارة، حيث تظافرت الجهود جميعها على مدى 5 أشهر لتطبيق متطلبات المواصفة "ISO 21001".

إلى ذلك، أوضح نائب مدير الشهادات SGS المهندس هشام جلهم، أن المواصفة صادرة عن منظمة المقاييس الدولية ومقرها سويسرا، وهي معنية بإدارة المؤسسات التعليمية، لافتا إلى أن أول صدور للمواصفة عالميًا كان عام 2018، وأن معهد الإدارة العامة أول مؤسسة تدريبية حكومية حصلت على الشهادة.

--(بترا)

ه ع/م د/رق

13/09/2023 17:19:43