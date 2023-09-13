المستقلة للانتخاب وتجارة الأردن تبحثان تنفيذ حملة إعلامية للقطاع التجاري
التاريخ
9/13/2023 2:36:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا)- بحث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، خلال لقائه بمكتبه، اليوم الأربعاء، رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، سبل التعاون المشترك بين الجانبين ضمن مشروع الحملة الإعلامية "اعرف دائرتك الانتخابية في المراكز التجارية".
وثمن المعايطة، بحسب بيان للغرفة، جهود غرفة تجارة الأردن في دعم برامج ومشاريع الهيئة الهادفة إلى التوعية والتثقيف الانتخابي للقطاع التجاري ومرتادي المراكز التجارية من المواطنين.
وأوضح أن الهيئة تتطلع إلى تنفيذ رؤية جلالة الملك في الإصلاح السياسي، والتحديث الاقتصادي، وزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، وتمكين المرأة والشباب، وانخراطهم في الأحزاب وفقا لقانون الأحزاب الجديد.
من جهته، أشاد الحاج توفيق بجهود الهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكدا دعم الغرفة لأي برنامج توعوي تثقيفي يسهم في تعزيز مشاركة المواطن بالعملية السياسية بشكل عام، والانتخابات البرلمانية بشكل خاص.
وأكد أن الغرفة ستسهل توفير أماكن خاصة في المراكز التجارية الكبرى بالمدن الرئيسية بالتنسيق مع الغرف التجارية في المملكة وإدارات المراكز التجارية، وأعضاء الهيئة العامة، لتوعية المواطنين ومرتادي الأسواق والمراكز التجارية الكبرى ومنتسبي الغرف التجارية، حول قانون الانتخاب الجديد وتقسيم الدوائر والاستعلام عن مكان الإقامة، والذي اعتمده القانون مكانا حصريا للاقتراع في الانتخابات المقبلة.
وأشار إلى إمكانية المساهمة في توزيع أي نشرات توعوية داخل مقار الغرف التجارية على مراجعي الغرف التجارية، إلى جانب نشر أي رسائل توعوية على صفحات الغرف الإلكترونية أو الشاشات الرئيسة.
وأكد استعداد الغرفة، ترتيب زيارات لموظفي الهيئة لعدد من المنشآت التجارية الكبرى، لنشر التوعية والتثقيف بين موظفي هذه المنشآت في أماكن عملهم.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب، نشرت على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين، التي تضمنت مكان الإقامة وفق قانون الانتخاب الجديد، كما ودعت المواطنين إلى ضرورة التأكد من دقة بياناتهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال الاتصال المجاني على الرقم (117100) والاستعلام من خلال الرقم الوطني.
--(بترا)
س ص/ ف م/رق
13/09/2023 17:16:28
MENAFN13092023000117011021ID1107062671
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