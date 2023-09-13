عمان 13 أيلول (بترا)- بحث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، خلال لقائه بمكتبه، اليوم الأربعاء، رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، سبل التعاون المشترك بين الجانبين ضمن مشروع الحملة الإعلامية "اعرف دائرتك الانتخابية في المراكز التجارية".

وثمن المعايطة، بحسب بيان للغرفة، جهود غرفة تجارة الأردن في دعم برامج ومشاريع الهيئة الهادفة إلى التوعية والتثقيف الانتخابي للقطاع التجاري ومرتادي المراكز التجارية من المواطنين.

وأوضح أن الهيئة تتطلع إلى تنفيذ رؤية جلالة الملك في الإصلاح السياسي، والتحديث الاقتصادي، وزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، وتمكين المرأة والشباب، وانخراطهم في الأحزاب وفقا لقانون الأحزاب الجديد.

من جهته، أشاد الحاج توفيق بجهود الهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكدا دعم الغرفة لأي برنامج توعوي تثقيفي يسهم في تعزيز مشاركة المواطن بالعملية السياسية بشكل عام، والانتخابات البرلمانية بشكل خاص.

وأكد أن الغرفة ستسهل توفير أماكن خاصة في المراكز التجارية الكبرى بالمدن الرئيسية بالتنسيق مع الغرف التجارية في المملكة وإدارات المراكز التجارية، وأعضاء الهيئة العامة، لتوعية المواطنين ومرتادي الأسواق والمراكز التجارية الكبرى ومنتسبي الغرف التجارية، حول قانون الانتخاب الجديد وتقسيم الدوائر والاستعلام عن مكان الإقامة، والذي اعتمده القانون مكانا حصريا للاقتراع في الانتخابات المقبلة.

وأشار إلى إمكانية المساهمة في توزيع أي نشرات توعوية داخل مقار الغرف التجارية على مراجعي الغرف التجارية، إلى جانب نشر أي رسائل توعوية على صفحات الغرف الإلكترونية أو الشاشات الرئيسة.

وأكد استعداد الغرفة، ترتيب زيارات لموظفي الهيئة لعدد من المنشآت التجارية الكبرى، لنشر التوعية والتثقيف بين موظفي هذه المنشآت في أماكن عملهم.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب، نشرت على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين، التي تضمنت مكان الإقامة وفق قانون الانتخاب الجديد، كما ودعت المواطنين إلى ضرورة التأكد من دقة بياناتهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال الاتصال المجاني على الرقم (117100) والاستعلام من خلال الرقم الوطني.

--(بترا)

س ص/ ف م/رق

13/09/2023 17:16:28