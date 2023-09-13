عمان 13 أيلول (بترا) عماد السعايدة- ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعات منفصلة عقدتها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 – 2021، المتعلقة بشركة تعدين اليورانيوم الأردنية، ووزارة المالية، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وخلال الاجتماع الأول، ناقشت اللجنة الاستيضاحات المتعلقة بشركة تعدين اليورانيوم، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة سلامة حماد، ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد طوقان، ومدير عام الشركة الدكتور محمد الشناق، ومساعدي المدير العام محمد مناصره، والمهندس صايل العضايلة.

وقال السليحات، بحضور مدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، إن اللجنة وبعد نقاش موسع مع المعنيين حول الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتصويب الملاحظات، أوصت بإغلاق جميع الاستيضاحات للأعوام 2018 و2019 و2020.

وفيما يتعلق بتقارير 2021، أوصت مالية النواب بتشكيل فريق مشترك بين الشركة وديوان المحاسبة للعمل على تصويب الملاحظات وإغلاقها بشكل نهائي.

من جانبهما، أكد حماد، وطوقان، اهتمام الشركة بالرد على كافة استفسارات ديوان المحاسبة وتزويدهم بالمعززات والوثائق التي يحتاجها.

بدوره، قال الشناق إن الشركة أصبحت بيت خبرة في مجال استكشاف وتعدين اليورانيوم وفقا للمعايير الدولية، وأفضل الممارسات المتبعة، وأن لدى الشركة مشاريع تقنية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أفضت إلى تدريب الكوادر البشرية وإنشاء مختبرات متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات.

وخلال الاجتماع الثاني، ناقشت اللجنة الملاحظات المتعلقة بوزارة المالية، بحضور أمين عام الوزارة عبدالحكيم الشبلي، وعدد من المعنيين في الوزارة، حيث أكد السليحات أهمية إنهاء وحل كافة الاستيضاحات المتعلقة بالوزارة ومتابعة تصويب المخالفات واسترداد الأموال المصروفة دون وجه حق.

وفيما يتعلق بملف الأمانات والسلف والشيكات المرتجعة، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية وديوان المحاسبة لتصويب الملاحظات الواردة بهذا الخصوص.

من جانبه، أجاب الشبلي على عدد من الملاحظات، وتم إغلاق أغلب الملاحظات وتصويب أوضاع عدد منها.

ودعا إلى اجتماع بين الوزارة والديوان لحل كافة القضايا العالقة، والخروج بتوصية لرفعها لمجلس الوزراء لإنهاء الملاحظات وعدم تكرارها سنوياً.

كما ناقشت اللجنة، استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، حيث أجاب مدير عام المؤسسة ابراهيم البواريد على كافة الاستيضاحات ووضع اللجنة بصورة الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتصويب الملاحظات.

وقررت اللجنة متابعة تصويب الاستيضاحات واسترداد الذمم، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لبحث وإنهاء كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.

وحضر الاجتماعات النواب، عمر النبر، وسليمان أبو يحيى، وأسماء الرواحنة، وناجح العدوان، وهيثم زيادين.

--(بترا)

ع س/ف م/رق

13/09/2023 17:04:02