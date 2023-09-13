مالية النواب تناقش تقارير المحاسبة المتعلقة بالمالية والتلفزيون وتعدين اليورانيوم
التاريخ
9/13/2023 2:36:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 أيلول (بترا) عماد السعايدة- ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعات منفصلة عقدتها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 – 2021، المتعلقة بشركة تعدين اليورانيوم الأردنية، ووزارة المالية، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون.
وخلال الاجتماع الأول، ناقشت اللجنة الاستيضاحات المتعلقة بشركة تعدين اليورانيوم، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة سلامة حماد، ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد طوقان، ومدير عام الشركة الدكتور محمد الشناق، ومساعدي المدير العام محمد مناصره، والمهندس صايل العضايلة.
وقال السليحات، بحضور مدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، إن اللجنة وبعد نقاش موسع مع المعنيين حول الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتصويب الملاحظات، أوصت بإغلاق جميع الاستيضاحات للأعوام 2018 و2019 و2020.
وفيما يتعلق بتقارير 2021، أوصت مالية النواب بتشكيل فريق مشترك بين الشركة وديوان المحاسبة للعمل على تصويب الملاحظات وإغلاقها بشكل نهائي.
من جانبهما، أكد حماد، وطوقان، اهتمام الشركة بالرد على كافة استفسارات ديوان المحاسبة وتزويدهم بالمعززات والوثائق التي يحتاجها.
بدوره، قال الشناق إن الشركة أصبحت بيت خبرة في مجال استكشاف وتعدين اليورانيوم وفقا للمعايير الدولية، وأفضل الممارسات المتبعة، وأن لدى الشركة مشاريع تقنية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أفضت إلى تدريب الكوادر البشرية وإنشاء مختبرات متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات.
وخلال الاجتماع الثاني، ناقشت اللجنة الملاحظات المتعلقة بوزارة المالية، بحضور أمين عام الوزارة عبدالحكيم الشبلي، وعدد من المعنيين في الوزارة، حيث أكد السليحات أهمية إنهاء وحل كافة الاستيضاحات المتعلقة بالوزارة ومتابعة تصويب المخالفات واسترداد الأموال المصروفة دون وجه حق.
وفيما يتعلق بملف الأمانات والسلف والشيكات المرتجعة، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية وديوان المحاسبة لتصويب الملاحظات الواردة بهذا الخصوص.
من جانبه، أجاب الشبلي على عدد من الملاحظات، وتم إغلاق أغلب الملاحظات وتصويب أوضاع عدد منها.
ودعا إلى اجتماع بين الوزارة والديوان لحل كافة القضايا العالقة، والخروج بتوصية لرفعها لمجلس الوزراء لإنهاء الملاحظات وعدم تكرارها سنوياً.
كما ناقشت اللجنة، استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، حيث أجاب مدير عام المؤسسة ابراهيم البواريد على كافة الاستيضاحات ووضع اللجنة بصورة الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتصويب الملاحظات.
وقررت اللجنة متابعة تصويب الاستيضاحات واسترداد الذمم، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لبحث وإنهاء كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
وحضر الاجتماعات النواب، عمر النبر، وسليمان أبو يحيى، وأسماء الرواحنة، وناجح العدوان، وهيثم زيادين.
--(بترا)
ع س/ف م/رق
13/09/2023 17:04:02
MENAFN13092023000117011021ID1107062670
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